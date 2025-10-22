×
CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali davasında salon değişikliği kararı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kurultay#Dava
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2025 11:29

CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı’nın iptali istemiyle Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın 24 Ekim’deki duruşması, daha büyük olan Dışkapı Adliyesi’ndeki Z-10 numaralı salona alındı.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı davalar, Ankara 42'nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirildi. Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, davanın kapsamı, fer’i müdahil sayısı ve basın ilgisi nedeniyle mevcut salonun yetersiz kaldığını belirterek, 24 Ekim'de görülecek duruşma için daha büyük bir salon talebinde bulundu.

Talep üzerine Ankara Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanlığı, yargılamanın güvenli ve sağlıklı şekilde yürütülebilmesi amacıyla 24 Ekim'de yapılacak duruşmanın, Dışkapı Adliyesi’nde bulunan Ankara 25’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kullandığı Z-10 numaralı salonda görülmesine karar verdi.

