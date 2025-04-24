CHP'nin 38. Olağan Kurultayına ilişkin soruşturmada, şüpheli ifadeleriyle devam ediyor

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Nihat Yeşiltaş, savcılık ifadesinde, 2006'da CHP üyesi olduğunu, Eylül 2023'ten bu yana Bursa il başkanlığı görevini yürüttüğünü, daha önce de partinin birçok kademesinde görev aldığını anlattı.

Kurultaydan bir gün önce "delegelere, Özgür Özel'e oy verilmesi karşılığında para ve cep telefonu teklif ettiğine ve İstanbul il başkanı Özgür Çelik'ten maddi menfaat sağlamaya çalıştığına" ilişkin tanık beyanlarını reddeden Yeşiltaş, yalnızca Çelik ile değil, birçok il başkanıyla yüz yüze ve telefonda görüştüğünü, bu görüşmelerin ekonomik çıkar amacıyla yapılmadığını savundu.

Yeşiltaş, ifadesinde şunları kaydetti:

"Soyut anlatımlarla tarafıma iftira atılmaktadır. Kurultay delegelerinin iradelerinin fesada uğratılması amacıyla kimseden para ve ya benzeri bir menfaat almadım ve vermedim. Alınıp, verildiğini de görmedim, duymadım. Kurultaya katılan delegelere siyasi nitelikte rüşvet verdiğim, iradelerini fesada uğrattığım, CHP tüzel kişiliğine zarar verdiğim, tanığa yönelik hakaret, tehdit, şantaj, yol kesme ve benzeri eylemlerde bulunduğum yönündeki suçlamalar gerçeği yansıtmıyor. Kurultay süresince kimseyle gizli görüşmeler yapmadım. Kurultay sürecinde herkes herkesle görüşür. İddia edildiği gibi gizli görüşmeler, pazarlıklar yapmadım.

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Oğlum Ozan Hasret'in İBB Kültür AŞ'de işe girişi, iddia edildiği gibi bir siyasi rüşvet değildir. Kendisi tüm eğitim ve deneyime sahip deneyimli kişidir. Benim siyasi pozisyonumdan dolayı, yanlış anlaşılmaya binaen uyarıda bulundum. Ama o, İBB Kültür AŞ'deki iş ilanındaki kriterleri karşıladığından ilgili pozisyonda çalışmak için iş başvurusunda bulunmuştur. Mülakatlara girerek, liyakate dayalı ilgili pozisyonda çalışmaya hak kazanmıştır. Tüm iddialar, siyasi rekabet ortamında kaybedenlerin husumet kaynaklı uydurduğu gerçek dışı beyanlardır."

"KİMSEYE MENFAAT TEMİN ETMEDİM"

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş'ın oğlu şüpheli Oğuz Hasret Yeşiltaş da CHP'de üyeliğinin bulunmadığını, tanık beyanında iddia edildiğini gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'de işe başlamasının bir "siyasi rüşvet" olmadığını savundu.

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Babasının siyasi konumunu kullanarak bir menfaat elde etmek gibi bir çabası olmadığını kaydeden Yeşiltaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ'de açılan etkinlik görevlisi iş ilanına başvurduğunu anlattı.

Yeşiltaş, 20 Ekim 2023'te İBB Kültür AŞ'deki "etkinlik görevlisi" sınavını kazandığı, 27 Kasım 2023'te de işe başladığını, bu durumun kurultay süreciyle alakalı olmadığını iddia etti.

İşe girişinin adil ve liyakate uygun olduğunu öne süren Yeşiltaş," Tarafımca gerçekleştirilen hiç bir şüpheli işlem yoktur. Kimseye menfaat temin etmedim. Kimsenin de böyle bir şey yaptığını görmedim ve duymadım." dedi.

Soruşturma kapsamında bugüne kadar 50 şüpheli ifade verdi. Önümüzdeki günlerde İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun ifade vermesi bekleniyor.