×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP'nin kurultay soruşturmada 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı... Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de var

Güncelleme Tarihi:

#CHP#KURULTAY#ANKARA
CHPnin kurultay soruşturmada 9 milletvekilinin dosyası ayrıldı... Aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel de var
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 16:14

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultayı'nda "para karşılığı oy kullandırıldığı" iddialarına ilişkin soruşturması kapsamında, aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bulunduğu 9 şüpheli milletvekilinin dosyaları ayrıldı.

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.

Başsavcılık, kurultay sırasında bir kısım parti temsilcilerine menfaat temin edilmesi ve usulsüzlükler yapıldığına yönelik iddialara ilişkin Manisa Milletvekili Özgür Özel, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in dosyalarını ayırdı.

Aralarında CHP Genel Başkanı Özel'in de bulunduğu dosyaları ayrılan şüpheliler hakkındaki soruşturmanın "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet" suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#KURULTAY#ANKARA

BAKMADAN GEÇME!