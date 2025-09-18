×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebine ilişkin karar

Güncelleme Tarihi:

#CHP#ANKARA#KURULTAY
CHPnin 22. Olağanüstü Kurultayının iptali talebine ilişkin karar
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2025 14:46

Ankara İl Seçim Kurulu, Çankaya İlçe Seçim Kurulunun kararına itiraz eden CHP'li bir delegenin, 21 Eylül'de yapılacak 22. Olağanüstü Kurultay'ın iptali talebini "karar verilmesine yer olmadığına" hükmederek sonuçlandırdı.

Haberin Devamı

Çankaya İlçe Seçim Kurulu, aynı delegenin kurultayın iptali yönündeki başvurusunu daha önce reddetmişti.

Bunun üzerine delege, ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu.

Başvuruyla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmeden Ankara İl Seçim Kurulu, kararında şu ifadelere yer verdi:

"Kongrelere yönelik yapılacak itirazlar, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenip kesin olarak karara bağlanmakta olup, ilçe seçim kurulu başkanı tarafından verilen kararlara karşı yapılan itirazları inceleme yetki ve görevi bir üst kurula, yani il seçim kuruluna verilmemiştir. Başkanlığımıza sunulan itirazın, ilçe seçim kurulu başkanının almış olduğu kararın kesin olması nedeniyle itiraz hakkında karar verilmesine yer olmadığına oy birliğiyle karar verildi."

Gözden KaçmasınCHP ‘nefes’ aldıCHP ‘nefes’ aldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#ANKARA#KURULTAY

BAKMADAN GEÇME!