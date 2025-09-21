×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Kurultay
CHPnin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2025 10:35

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in açılış konuşması ile çalışmalarına başladı. Çalışmada Divan Başkanı Murat Emir oldu.

Haberin Devamı

Özel, saat 10.00'da CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın düzenlendiği Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne geldi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Özel, açılış konuşmasını yaparak kurultayı açtı.

Kurultayı açmak için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten Özel, Divan Başkanlığı için CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in delegelerce önerildiğini söyledi ve oylamaya sundu.

Öneri kabul edilerek CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın Divan Başkanı Murat Emir oldu.

CHPnin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı

Emir konuşmasında bugün Genel Başkan Özgür Özel'in doğum günü olduğunu belirterek, "Umuyorum ki yeni yılınız sağlıklar getirir, CHP'ye de iktidar getirir." diye konuştu.

Haberin Devamı

Kurultaya, önceki genel başkanlar Hikmet Çetin ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile belediye başkanları, onur üyeleri ve delegeler katıldı.

Kurultay salonunda, Özgür Özel'in yanındaki koltuklar, Çetin ve Karayalçın için ayrıldı.

Salonda, Mustafa Kemal Atatürk ve Özgür Özel ile haklarındaki soruşturma kapsamında tutuklu bulunan belediye başkanları ve partililerin posterleri yer aldı.

CHP bugüne kadar 38'i olağan olmak üzere 59 kurultay gerçekleştirdi.

CHPnin 22. Olağanüstü Kurultayı başladı

ÖZGÜR ÖZEL KONUŞMA YAPTI

CHP'nin 22. Olağanüstü Kurultayı, Genel Başkan Özgür Özel'in katılımıyla çalışmalarına başladı. Kurultaya katılan CHP Genel Başkanı Özel, bir konuşma yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Özgür Özel#Kurultay

BAKMADAN GEÇME!