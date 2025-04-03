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CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na geri sayım başladı

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#CHP#Olağanüstü Kurultay#Genel Başkan
CHPnin 21. Olağanüstü Kurultayına geri sayım başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 03, 2025 13:24

Bugüne kadar 38'i olağan 58 kurultay yapan CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Ankara'da yapılacak. CHP'nin kayıtlı 1323 delegesi, başta Genel Başkan olmak üzere 60 kişiden oluşan Parti Meclisi üyesi ve 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu üyesi için seçim yapacak.

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AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Genel Başkan Özgür Özel'in, parti tüzüğünün 48. maddesinin verdiği yetkiyle toplanma çağrısı yaptığı olağanüstü kurultay için geri sayım başladı.

Partinin 21. Olağanüstü Kurultayı, 6 Nisan Pazar günü Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde "İrade milletindir" sloganıyla toplanacak.

CHP'nin kayıtlı 1323 kurultay delegesi bulunuyor. Delegeler kurultayda, Genel Başkan başta olmak üzere, 60 Parti Meclisi (PM) ve 15 Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyesi için seçim yapacak.

GENEL BAŞKANLIK İÇİN DELEGELERİN YÜZDE 5'İNİN İMZA VERMESİ GEREKİYOR

CHP'de Genel Başkan adayı olmak için delege üye tamsayısının en az yüzde 5'inin Divan Başkanlığına yazılı başvuruda bulunması gerekiyor.

Genel Başkan, kurultayca gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğuyla seçiliyor. İlk iki oylamada sonuç alınamaz ise üçüncü oylamada en çok oy alan aday seçiliyor.

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Kurultaydan sonra en yetkili organ olan PM üyeliğine aday olabilmek için ise 10 delegenin imza vermesi şartı aranıyor.

CHP Parti tüzüğünde, PM ve YDK üyelerinin seçimi için "Seçimlerde kural, çarşaf listedir." ibaresi yer alıyor ancak, gündemin çalışma raporu ve görüşmeler maddesine geçilmeden önce kurultay üye tamsayısının 10'da 1'inin yazılı önerisi üzerine blok liste usulü ile seçimlerin yapılabilmesi de mümkün.

Blok listede, genel başkan adayları tarafından sunulan, seçilecek sayıda asıl ve yedek PM ve YDK adayları yer alıyor. Tüzük gereği bu listede, cinsiyet ve gençlik kotasına uyulması isteniyor.

CHPnin 21. Olağanüstü Kurultayına geri sayım başladı

Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde yapılacak kurultay için hazırlıklar da sürüyor. Ses, ışık ve sahne organizasyonu çalışmaları devam ederken, delegelerin ulaşımı ve konaklaması için de gerekli hazırlıklar yapılıyor.

CHP'nin 21. Olağanüstü Kurultayı'na, salonun fiziki şartları sebebiyle seyirci alınmayacağı duyuruldu.

Kurultayda basın mensupları için fuaye alanında çalışma alanları oluşturulması planlanıyor.

 

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#CHP#Olağanüstü Kurultay#Genel Başkan

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