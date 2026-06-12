CHP’nin 128 milyar dolar iddiasına AYM’den de ret

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40 bin liralık tazminat cezasını haklı buldu. Süreç, Berat Albayrak’ın avukatının 24 Şubat 2021 tarihli dilekçesiyle başladı. Dilekçede; CHP’nin ve mensuplarının ‘sistematik şekilde davacının şeref, onur ve saygınlığını rencide eden’ bir kampanya yürüttüğü belirtildi. Albayrak’ın avukatı, AYM, Yargıtay ve AİHM içtihatlarına dayanarak CHP’nin eylemlerinin ‘açıkça yalan ve iftira niteliğinde’ olduğunu ve ifade özgürlüğü şemsiyesi altına sokulamayacağını savundu. İstanbul Anadolu 29. Asliye Hukuk Mahkemesi, 30 Mart 2022’de Albayrak’ı haklı buldu ve CHP’yi 40 bin TL manevi tazminata mahkûm etti. CHP kararı istinafa taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, 22 Haziran 2022’de bu itirazı kesin olarak reddetti. İki yargı katmanında da kaybeden CHP, 19 Temmuz 2022’de Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu.

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TAZMİNAT KARARI YERİNDE BULUNDU

Albayrak’ın kazandığı ve istinafın onadığı tazminat kararını ‘ifade özgürlüğü ihlali’ iddiasıyla Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan CHP’nin başvurusu, 20 Mayıs 2026 tarihli kararla reddedildi. AYM, isnadın ‘davacıyla doğrudan bağını kuran bir temellendirmenin yapılamadığını’ tespit ederek tazminatın yerinde olduğuna hükmetti. Yüksek Mahkeme; tazminata hükmedilmesinin ‘zorunlu bir toplumsal ihtiyaca karşılık geldiğini’, tutarın ‘orantılı’ olduğunu belirterek ifade özgürlüğünün ihlal edilmediğine hükmetti. Karar oy çokluğuyla alındı; üye Selahaddin Menteş karşı oy kullandı. CHP’nin ‘delillerimiz toplanmadı, tanıklarımız dinlenmedi’ şikâyeti ise oybirliğiyle ve ‘açıkça dayanaktan yoksun’ bulunarak kabul edilmedi. AYM, yerel mahkemenin CHP’nin delil taleplerini reddetmesinin de hâkimin reddi talebinin geri çevrilmesinin de usule uygun olduğunu tespit etti. Yerel mahkeme isnadı ‘kişisel şeref ve itibara saldırı’ saydı. İstinaf, CHP’nin elinde ‘tek bir mahkeme kararı, veri ya da delil’ bulunmadığını tescil etti. Anayasa Mahkemesi ise isnadın ‘temellendirilemediğini’ hükme bağlayarak tazminatın yerinde olduğunu onayladı. Albayrak’ın kazandığı tazminatın şehit yakınları ve gazilere bağışlandığı daha önce ifade edilmişti.