CHP’lilerden Bakan Yerlikaya’ya kayyum barikatı

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Yerlikaya, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ı iterek ve göğüs göğüse gelerek içeri girdi. Gerginlik salonda da devam etti, arbede çıktı. Komisyon Başkanı Mehmet Muş “Meclis’te, Plan ve Bütçe Komisyonu’na sokmamak gibi bir yetkiniz yok. Kadın milletvekilleri, erkek milletvekilleri ön tarafı kapatmış. Barikat oluşturmuşsunuz” dedi. Gerginlik ve arbede devam edince görüşmelere başlamadan ara verildi.

SABIRLA DİNLEYECEĞİZ

Bakan Yerlikaya, yaşananların ardından komisyonda yaptığı konuşmada, “Eleştiri olmadan demokrasi olmaz, bunun bilincindeyim. Demokrasimizin seviyesini korumamız lazım. Biz 40 yıldan beri terörle imtihan ediliyoruz. Terör ve siyaset yan yana gelebilir mi, gelmez. Bugün siz bizi eleştireceksiniz, biz sizi sabırla dinleyeceğiz. Bizim de söylediklerimizi sabırla dinlerseniz mükemmel bir ortam olur” dedi.

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O DUYGUYU YAŞASIN

Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasıyla ilgili Bakan Yerlikaya ile uzun uzun konuşacaklarını söyleyen Başarır ise şunları söyledi: “Tam 10 gün Esenyurt’ta Belediye binasına giremedik. Sabah milletvekillerimizle ‘Komisyon kapısında duralım, Sayın Bakan’a bir kamu kurumuna milletvekillerini sokmadınız, iki dakika burada durun konuşalım nasıl bir duyguymuş’ dedik, olay bu. Barikat kurmadık.”

KURTULMUŞ’TAN TEPKİ

Bir saat sonra komisyona geldiklerinde emniyet personelinin kendilerine “Kapıyı mı keseceksiniz?” diye sorduğunu aktaran Başarır, “Sayın Bakan, Meclis’in odalarını, telefonlarını dinliyorsunuz siz” iddiasında bulundu. Komisyon Başkanı Muş da “Böyle bir iddia varsa, Meclis Başkanlığı araştırsın” dedi.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da yaşananların ardından CHP Lideri Özel’i aradığını kaydederek “Meclis’in demokratik işleyişine karşı saygısız davranış. Kabul etmek mümkün değil” dedi.

CHP Lideri Özgür Özel ise konu hakkında şunları söyledi:

“Görüntülere baktım, arkadaşlarla konuştum. Arkadaşlar İçişleri Bakanı’na mini bir protesto yapmışlar ama o sırada oranın iyi yönetilemediği anlaşılıyor. Sayın Bakan da yumruklaşma olduğunu söylemiyor. Eğer böyle bir şey olsa özür dilerim. Ama ne bir fiziki müdahale ne bir şey var.”