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CHP’liler bu yaz tam kadro sahada

#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Doğu
CHP’liler bu yaz tam kadro sahada

CHP, erken seçim olasılığına karşı yaz tatilinde tam kadro sahada olacak. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bayramdan sonra her salı günü bir ile gidecek. Kemal Kılıçdaroğlu’na parti yöneticileri ve milletvekilleri de tam kadro eşlik edecek.

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CHP’nin önceki günkü MYK toplantısında, Meclis’in de çalışmalarına ara verdiği yaz tatiline yönelik program oluşturuldu.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Bu yaz durmak yok, hep birlikte sahada olacağız” talimatıyla geliştirilen programa göre, CHP Lideri her hafta bir ile gidecek, CHP milletvekilleri de tam kadro kendisine eşlik edecek. Yaz boyu gerçekleştirilecek il gezileri için de CHP’nin Meclis’teki grup toplantısı yaptığı salı günü seçildi. Kılıçdaroğlu, gittiği illerde milletvekilleri ve o ildeki parti yöneticilerinin katılımıyla grup toplantısı yapacak. Toplantının ardından da milletvekilleri ve parti yöneticileri, ilçe örgütleriyle birlikte o ilde saha çalışması gerçekleştirecek.

CHP’nin oluşturduğu Doğu, Karadeniz ve İç Anadolu Masaları da yaz tatili boyunca aktif olarak sahada olacak. Parti yöneticileri ve milletvekillerinin de katılacağı bu bölge ziyaretlerinde örgütlenme çalışmalarının yanı sıra yeni üye katılımlarına da ağırlık verilecek.

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Doğu

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