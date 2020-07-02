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ANKARA
Haber Giriş: 02.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

CHP’li vekiller grubun korona kararına uymadı

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CHP’li vekiller grubun korona kararına uymadı
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CHP’li milletvekilleri, TBMM parti grup yönetiminin “TBMM’deki COVID-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” mesajına uymadı.

TBMM’de 19 personelin korona testinin pozitif çıkmasının ardından son olarak da üç HDP’li milletvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’nda koronavirüs tespit edildiği açıklanmıştı. CHP parti grup yönetimi, Meclis’teki vaka sayısının artmasının ardından milletvekillerinin ortak WhatsApp grubuna önceki hafta, “TBMM’deki COVID-19 vakaları nedeniyle milletvekili personelinin evden çalışmalarının sağlanmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir” mesajını yolladı. Ancak yerleşkedeki yoğunluğu azaltmak için gönderilen mesaj, milletvekillerinden karşılık bulmadı. TBMM’de çok sayıda CHP’li milletvekilinin danışman, ikinci danışman ve ek ilave personelinin Meclis’te çalışmalara devam ettiği görüldü.

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