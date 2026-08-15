CHP’li vekilin karıştığı olay… Taciz mi kumpas mı

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EMLAKÇI Tuğba A.’nın ifadesine göre, karakolda biten olaylar şöyle yaşandı: Tuğba A. 12 Ağustos’ta doğum gününü kutlamak için küçük kızı ve arkadaşlarıyla bir restorana gitti. Gecenin ilerleyen saatlerinde gruba işinsanı Nuh D. de katıldı. Tuğba A. ve arkadaşları restorandan çıkarken Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan ile karşılaştı. Yazgan, milletvekili olması nedeniyle gruptakilerle selamlaşarak tokalaştı.

‘YAZGAN’LA 6 AYLIK İLİŞKİM OLDU’

İfadesinde “Yazgan ile 3-4 sene önce tanıştım. O dönemde 6 ay kadar sevgili olmuştuk. Normal bir şekilde ayrıldık. Aramızda herhangi bir husumet yoktu. Ben kendisini tanıdığımda milletvekili değildi. Biz kendisi ile beraberken yeni milletvekili olmuştu” diyen Tuğba A., Yazgan ile bir süre sohbet etti. Devamında, “Ne yapacaksınız?” diye sordu. Tuğba A. ise “Eve gideceğiz” yanıtını verdi. Bunun üzerine Yazgan, “Ben de 10 dakika sonra kalkacağım, yanınıza uğrarım. Eve gidince konum atarsın” dedi. Tuğba A. konum attı, Yazgan da eve gitti.

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‘BANYODA BENİ TACİZ ETTİ’

Bir süre alkol alan Yazgan daha sonra kendisinin lavaboya götürülmesini istedi. Tuğba A. ifadesinde, “Birlikte banyoya gittik. Havlu verdiğim sırada belime sarılıp kendisine doğru çekti. Ben engel olmak isterken kısa süreliğine dudağımdan öptü. Hemen banyodan çıktım” iddiasında bulundu. Tuğba A., arkadaşları Begüm ve Nuh’a, Yazgan’ın hareketlerinden rahatsız olduğunu söylediğini iddia ederek, özetle, “‘Hadi siz onu da alıp kalkın’ dedim. Zaten lavaboya gitmeden önce de arkadaşlarımın ve kızımın yanında el hareketleriyle bana temas etmeye çalışıyordu. Elime ve bacaklarıma dokunmaya çalışıyordu” dedi.

‘TOKAT VE YUMRUK ATTI’

Tuğba A., ifadesine şöyle devam etti: “Ahmet Baran’ın Nuh’a, ‘Hadi artık o... al git, ben de bir posta atıp kalkacağım’ dediğini duydum. Nuh da, ‘Düzgün konuş, o benim eşim olacak, diğeri de kardeşim; sen ne biçim konuşuyorsun?’ dedi. Ahmet Baran, Nuh’a küfür etti, elindeki cam bardağı masaya vurdu ve fırlattı. Baran’a evi terk etmesini söyledim. Bana, ‘Gitmeyeceğim o..., sana atmadan gitmeyeceğim’ şeklinde sözler söyledi. Ben sinirlendiğim için sırtına bir defa tekme vurdum. Nuh, Yazgan’ın şoförünü arayıp ‘Gel bu sapığı al’ dedi. Bir süre sonra şoförü Yağız ve Emre isimli şahıs evime geldi. Bu sırada polisler de geldi. Baran asansöre doğru yöneldi, ben artık gideceğini düşündüm. ‘Hadi şimdi de bir şey yapsana’ dedim. Döndü, üzerime koşup bana yumruk attı, yere düştüm ve kafamı vurdum. Sonra tekrar üzerime koşarak tokat attı, burnum kanadı. Bahse konu videonun sosyal medyaya düşmesiyle benim hiçbir ilgim yok. Videoyu çekmemin tek sebebi, kendimi karşımdaki milletvekili şahsa karşı korumaktı. Kendimin ve kızımın can güvenliğinden endişe etmekteyim.”

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BAKAN GÖKTAŞ: TAKİPÇİSİYİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş, kamuoyuna yansıyan taciz iddialarının son derece vahim olduğunu belirtti. Bakanlık olarak, gerekli hukuki süreçlerin titizlikle yürütülmesi, iddiaların bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulması için konunun yakın takipçisi olacaklarını bildiren Göktaş, şunları kaydetti: “Kadına yönelik şiddetle mücadelede hiçbir makamın, görevin, unvanın ya da sıfatın kişilere ayrıcalık sağlaması veya hukukun dışında bir koruma alanı oluşturması kabul edilemez. Her bir iddianın ciddiyetle ele alınması, mağdurun haklarının korunması ve gerekli mekanizmaların etkin biçimde işletilmesi temel yaklaşımımızdır. Bu anlayışla, kadına yönelik şiddet ve tacize karşı sıfır tolerans ilkemizden taviz vermeden, kadınların haklarını, güvenliğini, onurunu ve insanlık haysiyetini korumaya yönelik mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”

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ŞÜPHELİ İŞ İNSANI NUH D.: ‘BEN VEKİLİM, KİMSE DOKUNAMAZ’ DEDİ

Müşteki-şüpheli iş insanı Nuh D., Yazgan’ın eve geldikten sonra alkol almaya devam ettiğini anlatarak olaya ilişkin özetle, şunları söyledi: “Ahmet Baran bana hitaben, ‘Siz kalkın, ben bir posta atıp çıkacağım’ dedi. Ben bunu duyunca sinirlendim, ‘Ne demek istiyorsun?’ dedim. O da bana, ‘O... al, ben bir posta atıp çıkacağım’ dedi. Bu sırada Begüm ile Tuğba mutfağa doğru geliyorlardı, bu konuşmaya onlar da şahit oldular. Kızlar da ‘Sen bizimle böyle konuşamazsın’ dediler. Ahmet Baran ise ‘Ben milletvekiliyim, kimse bana dokunamaz; istediğimi yaparım, istediğimi alırım’ dedi. Aramızda arbede çıktı. O bana yumruk attı, ben de ona yumruk attım. İkimiz de yere düştük. Bana tekme atmaya çalışıyordu, ben de kendisine karşılık verdim. Bu arada Ahmet Baran bana, ‘O... çocuğu, seni burada bitirdim, sizi mahvedeceğim. Edirne’de barındırmayacağım’ dedi. Ayağa kalkmak istedi, ben de ayağa kalkmaması için bir kere tokat attım. Yere oturttum, ‘Kalkmayacaksın sen’ dedim... Telefonu teslim ettikten sonra asansörün önünde bize saldırmaya çalıştı. Tuğba’ya ilk önce tokat attı, sonra yumruk attı.”

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TUĞBA ÇOK RAHATSIZ OLDU

Müşteki-şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan muhasebeci Begüm Ş. de benzer anlatımlarda bulunarak, “Otururken Yazgan, Tuğba’nın elini tutmaya, bacağına dokunmaya çalışıyordu. Tuğba bunlardan çok rahatsız oluyordu. Bunu fark ettiğim için Ahmet Baran’a ‘Biz kalkacağız, isterseniz sizi de bırakalım’ dedim. Ahmet Baran gitmek istemedi. Ben Tuğba’ya kalmak istediğimizi söyledim. Tuğba ile ben, kızı D.’nin yanına gittik. Geri döndüğümüzde Ahmet Baran’ın erkek arkadaşım Nuh D.’ye hitaben, ‘Sen kendi o....... al git, ben buna bir posta atacağım’ dediğini bizzat duydum. Nuh bunu duyunca sinirlendi” dedi.

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CHP’Lİ YAZGAN: YENİ PARTİ TUZAK KURDU

Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, taciz iddialarını reddederek olayı kendisine yönelik “tuzak” olarak niteledi. Yazgan, “Hem beni CHP’den koparmak hem de Yeni Parti’ye yönlendirmek amacıyla yapıldı. Ben burada mağdurum” dedi. Gazeteci Talat Atilla’ya konuşan Yazgan şunları söyledi: “Kesinlikle iftira. Olay benim evimde yaşanmadı. Videoyu çeken kadının daveti üzerine oraya gittim. Kafama sert bir cisimle vurdular. Bana ilaç verildiğini düşünüyorum. Kendimden geçtim. Bana atfedilen o çirkin sözleri kesinlikle söylemedim. Bunun iki yönlü bir tuzak olduğunu düşünüyorum. Hem beni CHP’den koparmak hem de Yeni Parti’ye yönlendirmek amacıyla yapıldı. Ben burada mağdurum. CHP’nin de mağdur olan milletvekilini koruması gerektiğine inanıyorum. Yaşananlarla ilgili daha ayrıntılı açıklamamı ve elimdeki bilgileri savcılığa vereceğim.”

2.74 PROMİL ALKOLLÜ İDDİASI

Nuh D.’nin avukatı savcılık sorgusu sırasında yaptığı savunmada, müvekkilinin tanınan bir iş insanı olduğunu belirterek, “Doktor raporlarından da anlaşılacağı üzere, Ahmet Baran Yazgan isimli şahsın 2.74 promil alkollü olduğu tespit edilmiştir. Kendisi makamının arkasına sığınarak ‘Benim dokunulmazlığım vardır’ diyerek Tuğba A.’ya iki kere yumruk atmak suretiyle haksız eylemlerine devam etmiştir” dedi.

CHP İHRAÇ EDİYOR

CHP, Ahmet Baran Yazgan için ihraç kararı aldı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Partimizin temel ilkeleri, tüzüğü ve disiplin hükümleri çerçevesinde Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, bugün itibarıyla tedbirli olarak ‘kesin ihraç’ talebiyle disipline sevk edilmiştir” dedi. Yazgan, iddiaların kamuoyuna yansımasının ardından da CHP yönetimi tarafından Genel Merkez’e çağırılmıştı. ANKARA

Yazgan’ın karıştığı olayın görüntüleri, sosyal medyaya düştü.