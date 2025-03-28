CHP’li vekile soruşturma

Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 07:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı şeklinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.
Özer’in, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ ve ‘yargı organlarını alenen aşağılamak’ suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde ifade vermesi bekleniyor.