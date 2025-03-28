×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP’li vekile soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Turan Taşkın Özer#Soruşturma
CHP’li vekile soruşturma
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Mart 28, 2025 07:00

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer hakkında Ekrem İmamoğlu’nun ‘yolsuzluk’ soruşturmasına ilişkin sosyal medya hesabından sahte tanık arandığı, bir kısım tanıkların yalan tanıklık yapmaya zorlandığı şeklinde paylaşım yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Haberin Devamı

 Özer’in, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ ve ‘yargı organlarını alenen aşağılamak’ suçlarından resen başlatılan soruşturma kapsamında önümüzdeki günlerde ifade vermesi bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Turan Taşkın Özer#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!