CHP’li vekile ‘kimyasal silah’ fezlekesi

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Tanrıkulu sosyal medya hesabından 20 Ekim tarihinde “Kimyasal silah kullandığı iddialarına ilişkin görüntüleri izledim. Kimyasal silah insanlığa karşı bir suçtur. Yarın itibarıyla iddialara dayanak olan görüntülerin doğruluğu üzerine soru önergemi Meclis gündemine sunacağım. Bu iddialar karşısında açıklama yapılmamış olması ilginç” paylaşımı yapmıştı. Tanrıkulu’nun bu açıklamasıyla ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu soruşturma başlattı.

BAKANLIĞA GÖNDERİLDİ

Savcılık söz konusu açıklamayla ilgili olarak Tanrıkulu hakkında, ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenleyerek, Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Fezlekede, Tanrıkulu’nun yaptığı paylaşımın, PKK terör örgütünün stratejik hedefleriyle ilgili, bu hedefleri bağlamında geliştirdiği söylem ve eylemleriyle aynı doğrultuda olduğu iddia edildi. Fezlekede “Adı geçen milletvekilinin bahse sonu sosyal medya paylaşımında bulunmak suretiyle terör örgütü propagandası suçu işlendiği anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.