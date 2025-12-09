Disipline sevk edilmişti: CHP'li vekil, partisinden istifa etti

Haberin Devamı

CHP'li milletvekillerine yönelik eleştirileriyle gündeme gelen CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, bugün kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Bu gelişmenin ardından CHP'li vekil partisinden istifa ettiğini duyurdu. Çakır, sosyal medya paylaşımında istifasın şu şekilde duyurdu:

"DETAYLARI YARIN ANLATACAĞIM"

Parti içi eleştirilerim nedeniyle kesin ihraç istemiyle PM’ye sevk edildiğimi öğrendim. Bu süreci beklemeden, kendi irademle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ediyorum. Konuyla ilgili tüm detayları yarın yapacağım basın toplantısında anlatacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım.

CNN TÜRK Muhabiri Melike Görür gelişmeye ilişkin ayrıntıları şu şekilde aktardı:

Dakikalar önce belli oldu o karar. MYK, kurultaydan sonra ilk toplantısını gerçekleştirdi ve o toplantıda CHP Milletvekili Çakır'ın disipline sevk edilmesi için parti meclisine sevk edilmesi kararı alındı. Çakır, özellikle son günlerde CHP yönetimine eleştirilerde bulunuyordu. Dün de CNN TÜRK'te Tarafsız Bölge programında açıklamalarda bulunmuştu. Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır ile ilgili açıklamaları vardı. CHP yönetimine yönelik de eleştirileri olmuş ve Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini söylemişti. Çakır'ın medyadaki açıklamaları, arınma çağrısı dikkat çekiyordu.

Disipline sevk edilmesi yönünde karar alındı ancak tam olarak o kararı parti meclisi verecek. MYK bu yönde bir karar aldı. Yani dosyanın ilk olarak parti meclisinde görüşülüp yüksek disiplin tolunu o şekilde sevk edilmesi yönünde karar alındı. Aslında bu şekilde olmuyordu. Normalde MYK'da YDK'ya sevk edilerek karar çıkıyordu. Ancak bunun nedenini sorduğumda da şu yanıtı aldım. Myk'in bir siyasi kararı olduğu ve milletvekili olduğu için parti meclisinde karar vermesinin daha doğru olacağı yönünde karar çıktı MYK'da. Özellikle 9 Ocak tarihinde ilk kurultay sonrası yüksek disiplin tolunu çoktan yapılacak. 14 dosya oranı görüntüde bu 14 dosyadan birisi de yine 15 sayısına çıkmış durumda. Hasan Ufuk Çakır'ın da dosyasının şöyle çıkması bekleniyor.