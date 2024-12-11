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CHP'li vekil Müzeyyen Şevkin, TBMM'de madenciler için yüzünü siyaha boyadı

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#TBMM#Müzeyyen Şevkin#CHP
CHPli vekil Müzeyyen Şevkin, TBMMde madenciler için yüzünü siyaha boyadı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 14:10

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu'nda maden kazalarında hayatını kaybeden maden işçileri için yüzünü siyaha boyadı. Şevkin, "Şu karayı Soma'da ölen madenciler için, şu karayı Amasra'da ölen madenciler için, bu karayı İliç'te ölen madenciler için, bu karayı da alnıma sürüyorum koruyamadığımız bütün madencilerimiz için. Bu kara hepimizin alnının karasıdır" dedi.

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TBMM Genel Kurulu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2025 yılı bütçe tekliflerini görüşmek üzere Meclis Başkan Vekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, gündem dışı söz alarak kürsüye geldi. Maden kazalarında yaşanan can kayıplarına dikkat çeken Şevkin, Taner Yıldız'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olduğu dönemde Soma'da 301 madenci, Fatih Dönmez'in bakanlığı döneminde Amasra'da 43 madenci ve mevcut bakan Alparslan Bayraktar'ın döneminde İliç'te 9 madencinin hayatını kaybettiğini söyledi.

"BU KARA HEPİMİZİN ALNININ KARASI"

Şevkin, "İliç katliamının üzerinden tam 10 ay geçti. Komisyon bitti, bir türlü komisyon raporu ortaya çıkmadı. Neyi gizliyorsunuz arkadaşlar? Kimi aklamaya çalışıyorsunuz? 10 ay oldu, Allah'tan korkun. 9 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili hiç mi hesap vermeyeceksiniz? Ne Çevre Bakanı sorumlu ne Çalışma Bakanı sorumlu; kim sorumlu? Ölen madenciler sorumlu değil mi?" ifadelerini kullandı.

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Madenlerin halkın malı olduğunu belirten Müzeyyen Şevkin, yanında getirdiği siyah boya ile yüzünü boyamaya başladı. Şevkin, "Şu karayı Soma'da ölen madenciler için, şu karayı Amasra'da ölen madenciler için, bu karayı İliç'te ölen madenciler için, bu karayı da alnıma sürüyorum koruyamadığımız bütün madencilerimiz için. Bu kara hepimizin alnının karasıdır" dedi.

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#TBMM#Müzeyyen Şevkin#CHP

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