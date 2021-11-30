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CHP'li Torun: Mansur Yavaş'ın arkasında Ankara halkının nefesi var

#CHP#Seyit Torun#Mansur Yavaş
CHPli Torun: Mansur Yavaşın arkasında Ankara halkının nefesi var

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Mansur Yavaş'ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı'nın nefesi vardır. Anlaşılıyor ki ülkemizi her alanda uçuruma sürükleyenler, artık tehdit dilinden medet umacak hale gelmiştir" dedi.

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CHP'li Torun, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından, Alparslan Türkeş Vakfı'nın pazar günü MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i anmak için düzenlediği programda yaşanan arbedeyle ilgili, "Bundan sonra Mansur Bey dikkat etsin. Artık kendisinin arkasında bir ülkücü nefes vardır, her gün de takip edecektir" sözlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Torun, Yavaş'ın Ankara'nın seçilmiş belediye başkanı olduğunu belirterek, "Mansur Yavaş'ın arkasında Ankara halkının ve Millet İttifakı'nın nefesi vardır. Anlaşılıyor ki ülkemizi her alanda uçuruma sürükleyenler, artık tehdit dilinden medet umacak hale gelmiştir. Bu durum açıkça acizliktir. Bu tehdit dilinden şimdiye kadar kimseye fayda gelmemiştir, bundan sonra da gelmeyecektir. Sayın Bahçeli ayrıca grup konuşmasında, 'kaosa yatırım yapanlar, provokasyon nöbetine girenler akıllarını başlarına devşirsinler' demiş. İşte asıl kaos arayan bu tehdit dilinin sahipleridir. Seçilmiş belediye başkanımızı tehdit etmeye kalkanlar, önce haddini bilmelidir. Bahçeli şunu açık ve net olarak bilmelidir; CHP olarak hiçbir belediye başkanımızı bu tehdit diline yedirmeyiz. Eşkıyalığa yeltenenlere de asla pabuç bırakmayız" dedi.

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