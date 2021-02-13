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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 13.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’li Tekin: Parti yöneticileri itaat-biat istemeye başladı

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP’li Tekin: Parti yöneticileri itaat-biat istemeye başladı
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kocaeli Kartepe Belediyesi’nde CHP meclis üyesi Tugay Adak’ın intiharının ardından partisini eleştirdi.

CHP’de yol arkadaşlığı hukukunun zedelendiğini söyleyen Tekin, son bir yılda binin üzerinde ihraç yaşandığını belirterek şöyle konuştu: “Eleştirenler düşman ve öteki olarak görülüyor. Turgay Adak, gencecik, pırlanta gibi bir yol arkadaşımızdı. Bugün geldiğimiz noktadan utanç duyuyorum. Gencecik bir kardeşimizin zor zamanında yanında olamıyorsak, hepimizin sorumluluğu var. Parti içi demokrasi kültürü yok oluyor. Parti yöneticileri itaat ve biat istemeye başlıyor. Koltuğa oturan kendisini Ramses sanıyor.”

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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