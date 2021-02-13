CHP’li Tekin: Parti yöneticileri itaat-biat istemeye başladı

CHP’de yol arkadaşlığı hukukunun zedelendiğini söyleyen Tekin, son bir yılda binin üzerinde ihraç yaşandığını belirterek şöyle konuştu: “Eleştirenler düşman ve öteki olarak görülüyor. Turgay Adak, gencecik, pırlanta gibi bir yol arkadaşımızdı. Bugün geldiğimiz noktadan utanç duyuyorum. Gencecik bir kardeşimizin zor zamanında yanında olamıyorsak, hepimizin sorumluluğu var. Parti içi demokrasi kültürü yok oluyor. Parti yöneticileri itaat ve biat istemeye başlıyor. Koltuğa oturan kendisini Ramses sanıyor.”