CHP’li Şile Belediye Başkanı: O başkan ben değilim

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca bir gizli tanığın da arasında bulunduğu 6 tanığın ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince yapılan operasyonda, Şile Belediyesi’nin hukuk danışmanı avukat A.Ş.’nin, bir işinsanından yapı ruhsatı karşılığında belediye görevlileri adına 20 bin Euro alırken suçüstü yakalandığı ileri sürüldü. Rüşvetin belediye başkanı, başkan yardımcısı, belediye imar müdürü, belediye ruhsat müdürü, belediye saha şefi sorumlusu adına alındığının iddia edilmesi üzerine de Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı’nın da arasında bulunduğu 5 kişi daha gözaltına alındı. Yapılan aramalarda piyasa değerleri yaklaşık 7-8 milyon lira olan dolar, Euro, Sterlin ve altın ele geçirildiği de iddia edildi.

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Soruşturmada avukat A.Ş.’nin bir işinsanından 20 bin Euro rüşvet alırken suçüstü yakalandığı iddia ediliyor.

İDDİALARI REDDETTİ

Şile Belediye Başkanı Kabadayı, emniyet ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, göreve geldiğinde yetkilerini yardımcılarına devrettiğini, yapılan usulsüz işlemler hakkında bilgisinin bulunmadığını söyledi. Bazı ifadelerde ‘Başkan’ olarak tabir edilen kişinin kendisinin değil yardımcısı T. T. Ö. olduğunu ileri sürdü. Avukat A.Ş. ise bir işinsanından 20 bin Euro rüşvet aldığı iddiasına ilişkin soruyu ise Avukatlık Kanunu’nu gerekçe göstererek “Bu soruya savcılık makamında cevap vermek istiyorum” diye yanıtladı.

Savcılıkça ifadesi alınan, aralarında Kabadayı’nın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını istedi.