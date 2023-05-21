Eski CHP'li Sevigen: Bunlar siyasi sığınmacı, 40 harami

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CHP'li Sevigen'in açıklamalarından satır başları şöyle;

ÖZDAĞ GÖRÜŞMESİ

Herkes mücadele ediyor. Tayyip bey Sinan beyle Kemal bey Ümit beyle görüştü. Muharrem bey çekilmese bu oyların bir kısmı onda kalmıştı. Sinan bey çok başarılı bir insan. Ona oy verenler de bizim oylarımızla pazarlık yapıyor, diyor. İkinci tercihlerinde yüzde 40 kemal beye yüzde 40 Tayyip beye yüzde 10 da sandığa gitmiyor. Suriyeli meselesi gibi meseleleri çok sömürüyorlar. Siyaset malzemesi yapmamalılar.

Biz mazlumların yanında olan bir gelenekten geliyoruz. Onları siyaset malzemesi yapmayı içim almıyor.

TERÖR - SIĞINMACI SÖYLEMİ

İnanın çok üzgünüm partimi koruyamadığım için. Arkadaşlarımıza çok büyük haksızlık yapıldı. Bu altılı masanın oyları yok. Oyları sıfır. Arkadaşlarımızın haklarını yiyorlar. Afiş asarken ölen gencimiz var. Meral hanım 5 gün sonra konuştu, diğerlerinin hiç umurunda değil. Bütün illerde haksızlık var, beni arıyorlar. Bağırlarına taş basıp yine gidip oy verecekler. Almanya'dan biri aradı siz konuşurken ağlıyorduk, kurtarın partimizi, dedi. Biz Kemal beye Atatürk çizgisinden vazgeçme, birbirimize yeteriz, dedik. Kendi amblemleri ile girsinler. Fatih bey kendi logosu ile girdi, çıktı oyunu aldı.

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'BİZ CUMHURBAŞKANI YARDIMCILIĞI, BAKANLIK İSTEMİYORUZ' DESİNLER

Bir önerim var, bu arkadaşlar çıksın 'Biz cumhurbaşkanlığı yardımcılığı, bakanlık istemiyoruz. Zaten vekillik aldık' desinler. Davutoğlu'nu dinledim, halam gitti verdi dedi. Ben bütün koltukları terk ettim diyor. Tayyip beyin onu bıraktığını biliyoruz. 15 vekil aldık deyip resim çektirdik bu siyasi nezaketsizlik. Sen emeklerini çalmışsın, vekilleri toplayıp grup yapıyorsun. Şimdi bu arkadaşlar nasıl gidip oy verecek.

Liderler kendi bölgelerinde seçilebilmiş mi? Eski belediye başkanları Tunceli'de aday belirlerken bize de sorun diyorlar, sormuyor ve Yeşil Sol kazanıyor orada. Ekrem bey için miting yapacak, eski başbakan Davutoğlu görünmüyor. Ona sen görünme, diyorlar. Çıkıp meydanda savunmamış bile. Çalışsınlar diye feryat ediyorum. Şimdi oy vereceğiz de Davutoğlu başkan yardımcısı olacak diyorlar.

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BİR GÜN ZAFER İŞARETİ YAPIP BİR GÜN ÜLKÜCÜ OLUNMAZ

40 tane milletvekili verdik. Bunlar siyasi sığınmacı, 40 haramiler. CHP'ye çöktüler. Babacan ne diyor, eğer cumhur hareketi anayasa değişikliği konusunda bizimle çalışmak isterse biz hazırız, diyor. Benim kırmızı çizgim Mustafa Kemal Atatürk. Kadınlarımızı çocuklarımızı korumak birinci görevimiz bunu Atatürk ilkeleri ile yapabiliriz. Bir gün zafer işareti bir gün kurt işareti yapamayız. Bir günlük kurtçu olabilir miyiz? Böyle siyaset olur mu, böyle siyaseti Allah nasip etmesin. Bir gün zafer işareti yapıp bir gün ülkücü olacaksam böyle siyaset olmasın.

Bizim parti halk partisi. Çiftçi adayımız, işçi adayımız yok. İnsanları tanımıyorlar. Bu parti, sağ sol seçimi değil. Bu seçim vatanseverlerin seçimi, mavi vatanın seçimi. Biz iha siha'larla uğraşır mıyız?

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Son bir hafta Atatürk'ün kalpaklı resmini arkalarına koydular. Önceden koyacaktınız. Biz bu ülke yaşasın diye uğraşıyoruz. Kimse Türkiye'nin geleceğinden korkmasın. Biz herkesi eşit gören siyasi gelenekten geliyoruz.

ALEVİLER BU LİSTELERE SES ÇIKARMADI

Ekrem beyi niye illere götürüyorsunuz? Belediye başkanları kendi illerinde çalışacakmış. Şimdi mi aklınıza düştü. En baştan İstanbul'da çalış dedik. İstanbul'da hizmet edersen zaten oy taşırsın. Boşnaklardan en çok oy alan benim. Bizim Aleviler bu listeler yapılırken ses çıkarmadı. Bu Davutoğlu, Babacan hayatlarında bir kez cemevine gitmiş midir.

Bu bayrak için, vatan için mücadele eden herkes bizim baş tacımız. İnsanlar korkuya düşmüş, bunlar gitmez diyorlar. Nasıl gitmezler. İstanbul'da nasıl gittiler bakın. Türkiye'nin geleceğinden korkmasın kimse. İnsanlarımız zor durumda.

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İlla hizmet etmek için hükümet olmak gerekmiyor. Siz yeter ki hizmet edin. İstanbul'umuz için ne yaptınız? Dünyaya örnek bir seçim yapacağız. Çok katılım olacak.

MERAL HANIM KONUŞMASA OYLAR ARTACAK

Bir haftada hiçbir şey olmaz. Bundan sonra seçmenin fikri değişmez. Meral hanım bunlarla kavga ile ayrılmış. Şimdi Meral hanım onlarla nasıl beraber olacak. Nasıl yüz yüze bakacaklar. Meral hanım konuşmasa daha çok oy alacağız. Atatürk'e faşist diyene oy verdirdiler. Ben onu koyar mıyım listeye. Özünüze dönün, Atatürk'ün çizgilerine dönün. İlk defa bu kadar büyük şansımız vardı. Parlamentoyu verdik onları. Meral hanım dünkü konuşmasında biz Meclis'i kaybettik, diyor. Bunu dünyaya duyurmaya ne hakkın var. Milet de Meclis'i kim aldı ise cumhurbaşkanlığını da ona veririz diyor zaten.

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KEMAL BEY SEÇİMİ KAYBEDERSE İSTİFA ETMELİ

Seçimi kaybederse istifa etmesi lazım. Kemal bey kalırsa yerel yönetimleri de kaybederiz. Müsaade etsin belediyeleri biz yönetelim. Yeni bir genel idare kurulu yapılsın. 169 tane yönetici değiştirdi 10 yılda. Bu parti sıradan bir parti değil. 40 kişinin verdiği dilekçe ile kurulmuş bir parti değil.