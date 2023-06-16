CHP'li Öztrak: Önümüzdeki seçimleri mutlaka almaya kararlıyız

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CHP'li Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, dün açıklanan verilere göre Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 100 milyar doların altına düştüğünü belirterek, "Net rezervler ise 73 milyar dolar açık veriyor. Sadece 'kasayı sıfırladık' demek için bile, bir yerlerden 73 milyar dolar para bulmak gerekiyor. Nisan ayında, Türkiye'nin yıllık cari açığı 58 milyar dolar oldu. Bu sabah açıklanan kısa vadeli dış borç verilerine göre de Türkiye'nin önümüzdeki bir yılda ödemesi gereken borç 203 milyar dolar. Yıl sonuna kadar cari açığın hiç artmayacağını varsaysak dahi cari açığın finansmanı dahil bir yıl içinde bulunması gereken borç, 261 milyar dolar. Seçimlerden önce yüzde 8'in altına kadar düşen gösterge tahvil faizi, bugün yüzde 16'nın üzerine çıktı" diye konuştu.

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'GENEL BAŞKANIMIZ, DEĞİŞİMİN ÖNÜNÜ AÇACAĞINI İFADE EDİYOR'

CHP'nin kongreler takviminin de öngörüldüğü şekilde ilerlediğini aktaran Öztrak, "İlçe ve il kongrelerimizi rekabet ortamında, hızla tamamlamak için gerekeni yapıyoruz. Parti Meclisimizin uygun göreceği bir tarihte de demokrasi şenliğine dönüşecek kurultayımızla bu süreci taçlandıracağız. Genel Başkanımız, değişimin önünü sonuna kadar açacağını her fırsatta ifade ediyor. Muhalefetin birleşmiş gücünü dağıtarak, saray ve şürekasının değirmenine asla su taşımayacağız. Yenilenmiş ve dinamik örgütlerimizle, yönetimlerimizle, yeni kurumsal yapımızla ve tüzüğümüzle daha da güçleneceğiz. Bundan 9 ay sonra yapılacak yerel seçimlere çok daha hazırlıklı bir şekilde girmeye, önümüzdeki seçimleri mutlaka almaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.

'EKONOMİDE ACİL EYLEM PLANINA İHTİYAÇ VAR'

Ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, "Türkiye'nin içine girdiği döviz krizini atlatması için ekonomide çok acil bir eylem planına ihtiyaç var. Ayrıca buna ülkenin dünya piyasalarındaki eylem gücünü arttıracak ve Türkiye'nin yıldız ülke olmasını ve dünyadaki fırsatları değerlendirmesini sağlayacak ciddi bir reform programına ihtiyacı var. Ama şu anda görünen manzara, kendi içinde çok da uyumlu olmayan ve el yakan top haline gelen, ekonomiyi birbirine atan bir yönetim" dedi. (DHA)