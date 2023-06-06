CHP'li Öztrak: Kongreler sürecinin başlatılmasına karar verdik

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında ilk kez toplanan yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK), basına kapalı toplantı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, MYK sonrası genel merkezde basın açıklaması yaptı. Öztrak, dün atanan MYK üyelerinin her birinin kendi alanında uzman isimlerden oluştuğunu söyledi. Öztrak, "Hükümet, devletin tüm imkanlarını ve gücünü bu seçimleri kazanmak için pervasızca kullandı. Böyle bir kampanya sürecinde başta Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı ve Cumhuriyet Halk Partisi olarak çok çalıştık. Her 2 seçmenden biri oyunu Kemal Kılıçdaroğlu'na verdi, 25 milyon 504 bin 724 yurttaşımızın oyunu aldık. Ancak istediğimiz sonuca ulaşamadık. Ama yılgınlığa, umutsuzluğa kapılmadan bize oy veren 25,5 milyon yurttaşımız başta olmak üzere tüm yurttaşlarımızın hakkına hukukuna sahip çıkacağız" dedi.

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'KOMİSYON KURULMASINA KARAR VERDİK'

Yerel seçime ilişkin hazırlıkları başlattıklarını duyuran Öztrak, "Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik. Ayrıca tüzüğümüzün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dönük örgütümüzün taleplerini dikkate alacak bir komisyonun kurulmasına da karar verdik. Örgütlerimizin yenilenerek, tazelenerek, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, kırmadan, dökmeden, güçlenerek partimize yerel yönetim seçimlerinde büyük bir başarı yaşatması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

'ORDU VE MİT SİYASETİN UNSURU HALİNE GETİRİLİYOR'

Öztrak, yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve başlarken söylediği "Türkiye'nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeneği kalmamıştır" sözlerini hatırlatarak, "Yani parayı bulmasının şartının sarayın uyguladığı akıl dışı politikalardan vazgeçmesi olduğunu ifade etti. Yeni Bakan bu sözlerle Saray'ın 'Faiz sebep, enflasyon netice' şeklinde özetlenebilecek safsatasının ve ucube Türkiye modelinin akıl dışı, aklın kurallarına dayanmayan, ölçüsüz ve hesapsız olduğunu ilan etti. Darbeyi eniştesinden öğrenen Erdoğan, 'Sır küpüm' dediği dönemin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanını Dışişleri Bakanı atıyor. Yetmiyor, Milli Savunma Bakanlığına da ikinci defa bir Genelkurmay Başkanını atıyor. Genelkurmay Başkanlarının sivil hükümetlerde, Milli Savunma Bakanı olmasını usul haline getiriyor. Bu nasıl bir sivilleşme anlamak mümkün değil. Bu yapılanlar, orduyu ve istihbarat teşkilatını siyasetin bir unsuru haline getiriyor" diye konuştu.

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'CHP, BİR ÇADIR PARTİSİ DEĞİLDİR'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Öztrak, Kılıçdaroğlu'un istifa etmeyi düşünüp düşünmediği ve İmamoğlu ile arasında koltuk savaşı olduğu iddiasıyla ilgili soruya, "CHP bir çadır partisi değildir. Dünyada gerçekten eşine az rastlanır bir maziye sahip olan asırlık bir partidir. Ve bu partide kimse tek başına aklına estiği gibi tek başına bir karar alamaz. Bütün kararlar partinin yetkili kurullarında tartışılarak alınır. İkinci sorunuza ilişkin olarak; Genel Başkanımız Büyükşehir il ve ilçe belediye başkanlarıyla, partimizin il ve ilçe başkanlarıyla, örgütümüzün kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla, tüm seçilmişlerimizle sorunlar hakkında istişarelerde bulunur. Bu istişarelerden farklı sonuçlar çıkarmaya çalışmamak gerekir" dedi. (DHA)