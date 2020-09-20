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Kaan ULU/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 20.09.2020 - 13:52 | Son Güncelleme:

CHP'li Öztrak: Çok şükür hastalığı atlattım, karantinadan çıktım

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CHP'li Öztrak: Çok şükür hastalığı atlattım, karantinadan çıktım
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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2'nci Covid-19 testinin de negatif çıktığını bildirerek, ''Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibariyle karantinadan çıktım'' dedi.

CHP'li Öztrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İkinci Covıd testim de negatif çıktı. Çok şükür hastalığı atlattım. Bugün itibariyle karantinadan çıktım. Hastalığımda bana moral veren tüm mesaj, paylaşım ve güzel dileklere müteşekkirim. Ve kuşkusuz en büyük teşekkürüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza. İyi ki varsınız." ifadesini kullandı.

Öztrak'ın, 9 Eylül'de koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtilmişti.

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