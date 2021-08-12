CHP'li Özkoç: ‘Erken seçim değil, derhal seçim diyoruz’

Özkoç, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

EŞİT YAŞTALAR

“Sınava girenler AKP iktidarıyla eşit yaştalar; 18 yaşındalar. 18 yaşına geldiler, tek gördükleri iktidar AKP iktidarı. 18 yıllık ömürlerinde 8 Milli Eğitim Bakanı değişti. En son Ziya Selçuk görevden alındı. Göreve gelirken hedeflerini açıkladı mı, açıkladı. Peki görevden ayrılırken neden ayrıldığını açıkladı mı, ‘hayır’ açıklamadı. Böyle bir şey olur mu; teşekkür ederek istifa ediyorsun. Eğitimde nitelik arıyoruz, kalite arıyoruz. Çocuklarımızın dünyanın her yerinde gittikleri yerde başları dik olarak, ‘Evet ben seninle çalışmak istiyorum’ sözüyle karşılaşmalarını istiyoruz. Yazıktır. Böyle bir anlayış Türkiye Cumhuriyeti’ni yok ediyor. İhtiyacımız olan milletin iradesi sandıkta. Türkiye daha fazla sıkıntı yaşamamalı. Bunun için erken seçim değil, derhal seçim diyoruz.”

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