CHP’li Özgür Özel’den ‘ulusa sesleniş’ yanıtı

Özel TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Öyle bir ulusa sesleniş dinledik ki, dinleyenlerin kendisini 83 milyonun bir ulus, bir millet olarak hissetmemesi için ne gerekiyorsa o yapıldı. Konuşma ulusa sesleniş konuşması değildi” dedi.