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ANKARA
Haber Giriş: 29.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

CHP’li Özgür Özel’den ‘ulusa sesleniş’ yanıtı

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CHP’li Özgür Özel’den ‘ulusa sesleniş’ yanıtı
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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik sözlerine, “Genel Başkanımızla uğraşacağına önce ekonomik kriz altında ezilen vatandaşlarımızın sıkıntılarını çöz” diye yanıt verdi.

Özel TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, “Öyle bir ulusa sesleniş dinledik ki, dinleyenlerin kendisini 83 milyonun bir ulus, bir millet olarak hissetmemesi için ne gerekiyorsa o yapıldı. Konuşma ulusa sesleniş konuşması değildi” dedi.

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