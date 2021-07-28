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Gündem
Gamze KOLCU/ ANKARA
Haber Giriş: 28.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’li Özgür Özel: ‘Ortak aşı çağrısı yapalım’

Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
CHP’li Özgür Özel: ‘Ortak aşı çağrısı yapalım’

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, COVID-19 pandemisiyle mücadelede günlük vaka sayısının yeniden tırmanışa geçtiğine dikkati çekti ve siyasi partilere bir çağrı yaptı.

Özel, COVID-19 vakalarının artışına ilişkin yaptığı açıklamada, özetle şöyle dedi: “COVID-19 aşısı Türkiye’de 18 yaş üstündeki herkese açılmış olmasına karşın, 22 milyonu aşkın kişinin aşı olmadığı rakamlara yansımaktadır. Bu sayının hızlıca azaltılması ve aşılanma oranının yukarıya çekilebilmesi için yarından tezi yok, aşı karşıtlığına yönelik harekete geçmek ve ortak bir söylem geliştirmek gerektiği açıktır. Bunun için ilk iş olarak, her akşam ilan edilen turkuaz tablodaki günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları, aşı olanlar ve aşı olmayanlar ayrımı yapılarak yayınlanmalıdır.

Aşılanma oranının hızlıca yükseltilmesi ve aşı karşıtlarının ikna edilebilmesi gibi ülkenin geleceği açısından çok önemli bir konuda, tüm siyasi partiler, içinden geçtiğimiz aşırı kutuplaşma ikliminden etkilenmeden ortak hareket etmelidir.

ORTAK KAMU SPOTU

Her siyasi görüşten yurttaşımızda olduduğu anlaşılan aşı karşıtlığıyla mücadele edebilmek için tüm siyasi parti liderlerinin ve kamuoyunda güvenilir kanaat önderlerinin katılacağı kamu spotu hazırlanmasını öneriyoruz.”

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Gamze Kolcu
Gamze Kolcu
gkolcu@hurriyet.com.tr
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