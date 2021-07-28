CHP’li Özgür Özel: ‘Ortak aşı çağrısı yapalım’

Özel, COVID-19 vakalarının artışına ilişkin yaptığı açıklamada, özetle şöyle dedi: “COVID-19 aşısı Türkiye’de 18 yaş üstündeki herkese açılmış olmasına karşın, 22 milyonu aşkın kişinin aşı olmadığı rakamlara yansımaktadır. Bu sayının hızlıca azaltılması ve aşılanma oranının yukarıya çekilebilmesi için yarından tezi yok, aşı karşıtlığına yönelik harekete geçmek ve ortak bir söylem geliştirmek gerektiği açıktır. Bunun için ilk iş olarak, her akşam ilan edilen turkuaz tablodaki günlük vaka sayıları ve ölüm rakamları, aşı olanlar ve aşı olmayanlar ayrımı yapılarak yayınlanmalıdır.

Aşılanma oranının hızlıca yükseltilmesi ve aşı karşıtlarının ikna edilebilmesi gibi ülkenin geleceği açısından çok önemli bir konuda, tüm siyasi partiler, içinden geçtiğimiz aşırı kutuplaşma ikliminden etkilenmeden ortak hareket etmelidir.

ORTAK KAMU SPOTU

Her siyasi görüşten yurttaşımızda olduduğu anlaşılan aşı karşıtlığıyla mücadele edebilmek için tüm siyasi parti liderlerinin ve kamuoyunda güvenilir kanaat önderlerinin katılacağı kamu spotu hazırlanmasını öneriyoruz.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara