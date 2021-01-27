CHP'li Özgür Özel: Arkadaşlarımızı kaybetmek istemeyiz

CHP'li Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, parti içindeki bazı konuları yazdıkları mektupla eleştiren Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel'in, dün Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüklerini hatırlattı. Özel, Çelebi'nin TSK ile ilgili 44 maddelik değişiklik içeren kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Milli Savunma Komisyonu'nda parti sözcüsü olarak görev yapacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"An itibari ile partiden bir kopuş bir ayrılma yoktur. Bu konuda CHP şöyle bir parti; daha önce tartışmalarda da Genel Başkan da söyledi. Ben de teyiden tekrar etmiştim. Dün gerçekleşen de odur. CHP'de Sayın Genel Başkana mektup yazarak, mektuba cevap vererek bir iletişime ihtiyaç yoktur. Bazı partilerde olabilir. Ama CHP'de Sayın Genel Başkanın kapısı ardına kadar açıktır. Tüm milletvekillerimize arkadaşlarımıza da kapı açık idi ve o açık kapıdan girdiler. Genel Başkanım ile görüştüler. Bundan sonra da bu kapı ne bu üç milletvekilimize ne CHP'de belli konularda görüş beyan eden arkadaşlarımıza kapanmayacaktır. Ben arkadaşlarımıza değer veriyorum. Grubumuzun mensubu arkadaşlarımızı kaybetmek, yitirmek istemeyiz.''