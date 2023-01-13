CHP’li Özel’den Soylu’ya trol ordusu suçlaması

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, “Başıma bir şey gelirse diye üç arkadaşıma daha verdim, ben açıklayamazsam onlar açıklayacak” dediği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve danışmanı olduğunu savunduğu Emin Şen ile ilgili dosyayı açıkladı. Özel basın toplantısında iddialarını özetle şöyle sıraladı:

‘EBABİL HAREKÂTI’

“Soylu’nun ‘Ebabil harekâtı’ adı verilen trol ordusunu, 4 Ekim 2016’dan bu yana danışmanlığını yapan Emin Şen yönetiyor. İnternette ‘Eminimsi’ adını kullanan Şen, Soylu’nun AK Parti’deki teşkilat başkanlığı döneminde il il dolaştırıp sosyal medya eğitimi adı altında trollük dersleri verdirdiği kişidir. Devlet Memurları Yasası’na göre yasak olmasına karşın Nativ Teknoloji ve SM360 şirketleri var. Ortaklarından FETÖ’cü Turgay Oğur darbeden sonra eşiyle Güney Afrika’ya kaçmış, diğer ortağı da Fetullah Gülen’in alnından öptüğü Müpteca Kılıç. Daha sonra Şen ile ortaklıkları sona eren bu kişilerin ortak özellikleri FETÖ’nün sosyal medya ve gençlik kampanyalarını yöneten genç siviller hareketi ve derneğinin yönetici ve üyeleri olmaları. Telegram’dan iletişim kuran, başlarında 25 kurmay trolün de bulunduğu, kendilerine ‘Ebabil kuşları’ diyen bu troller Soylu’nun trol ordusu.

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‘FİNANSMANI KAMUDAN’

Trol orduları ise bu şirketler aracılığıyla alınan ihaleler yoluyla kamu kaynaklarıyla finanse ediliyor. Şirketin sitesinde ‘müşterimiz’ dediği kurumlar arasında TÜBİTAK, eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı, Uluslararası Göç Filmleri Yarışması, Erdoğan Gönüllüleri, Teknofest’i, Soylu’nun kendisi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Soylu’nun bakan olduğu dönem Çalışma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı döneminde polis teşkilatı ve jandarma. Buzdağının küçük kısmında 23 milyon TL’lik verilmiş ihale gördük.”

‘O TWEET’LERİ DANIŞMAN ATTI’

Genel Başkan’ımızın uyuşturucu kaçakçılığıyla ilgili açıklamalarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan cevap verilmişti. Bunlar aynı iPhone’dan atılmış, Eminimsi’nin telefonunda kaç hesap var bilinmez ama bu ikisinin tweetlerini aynı telefondan atacak yetkinlik var. Kullanıcı ismini değiştirince jandarma oluyor, değiştirince emniyetin yerine geçiyor. Maalesef troller nasıl kurumlaşırken, kurumların nasıl trolleştiğini görüyoruz. (Bu bilgilere nasıl ulaşıldı?) Soylu diyor ya, ‘Bir vatansever ya şunu ulaştırırsa’ diye, belki de bir vatansever ulaştırıyordur bize. Vatanseverler hep Soylu ile mi temas ediyor? Soylu’ya çatlayan ar damarı kadar yakınız. (Emniyet ve Jandarma hesaplarının danışman Şen tarafından kullanıldığı iddiasının dayanağı nedir?) Telefonların saati, fontu, markası... Ama inkâr etmelerini bekliyoruz. Etmezler, çünkü biliyorlar hangi dijital verinin nasıl yayıldığını ve nereden alınabildiğini.”

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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: EMİN ŞEN MÜŞAVİR DEĞİL

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Özgür Özel’in gündeme getirdiği Emin Şen’in devlet memuru olmadığı, bakanlık müşavirliği görevinin bulunmadığı bilgisini paylaştı. Özel ise basın toplantısı sürerken gelen bu açıklama üzerine cep telefonundan görüntülediği bakanlığın resmi internet sitesinde Şen’in “bakanlık müşaviri” olarak görüldüğünü söyledi. Basın toplantısının sonunda bakanlığın internet sitesini bir kez daha ziyaret eden Özel, bu kez Şen ile ilgili bilginin kaldırıldığını söyledi. Özel, Şen’in Soylu ile birlikte katıldığı bir toplantı ile tanıtımı “bakanlık müşaviri” diye yapılan valilik ziyaretiyle ilgili görselleri de toplantıda paylaştı.