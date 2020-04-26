CHP'li Özel'den Soma uyarısı

Özel, dün yaptığı yazılı açıklamada şunları vurguladı:

“Soma’da 12 bin 800 işçi 3 vardiya halinde çok sayıda maden ocağında çalışmaya gidiyor. Maden ocakları, işin yapısı gereği, işçilerin burun buruna çalıştıkları, temasın engellenmesinin mümkün olmadığı yerler. Madenciler, havalandırması çok düşük, çok dar bir alanda sık ve yoğun bir efor sarf ederek, küçücük galerilerin içinde sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak çalışıyorlar. Madenlerde sosyal mesafenin kesilmesi ne yazık ki mümkün değil. Haftalar önce bu madenlerde çalışmanın durdurulması gerekiyordu. Birkaç gündür gelen Soma’daki madenlerden koronavirüs pozitif haberlerinde ciddi artışlar var. Soma kırmızı alarm veriyor. Madenlerde üretim amaçlı çalışmaların durdurulması, madencilere işsiz kalmayacaklarının ve koronavirüsün meslek hastalığı olarak sayılacağının güvencesinin verilmesi gerekiyor."