CHP’li Özel: Test kriteri değişmeli

“Türkiye bir vaka ile temas etmiş veya semptomlarla başvurmuş kişilere test yapıyor. Böyle olunca semptomda azalma nedeniyle test sayısı da düşüyor. Şimdi tartışma Türkiye, test yapma kriterini değiştirecek mi? Salgında başarılı olmuş ülkeler testi bir noktadan sonra yaygınlaştırmayı, örneğin rastgele örnek alma, belli risk grubunda meslek gruplarına test yapma gibi yöntemler düşünülmeli. Örneğin önümüzdeki günlerde faaliyete geçmesi planlanan meslek gruplarına test yapmayı düşünmeliyiz.

ÇATIŞMAYI KÖRÜKLÜYORLAR

(Diyanet’in hutbesi ve Ankara Barosu’nun açıklaması) Devlet Bahçeli’ye dünkü (önceki gün) açıklamayı yaptırtan ve bütün sözcülerin kendilerinden olmayan herkese giriştikleri bu taarruzun sebebi, saray rejiminin buz gibi yavaş yavaş erimekte, küçülmekte ve güç kaybetmesidir. Bu panik onları en iyi bildikleri şeyi yapmaya, kavga etmeye ve çatışmayı körüklemektedirler.”



