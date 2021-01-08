CHP’li Özel: Son isteğimiz İnce’nin istifası

CHP Grup Başkanvekili Özel basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Muharrem İnce’nin yeni parti kurmasıyla ilgili bir soruya, “Muharrem İnce bizim partimizde grup başkanvekilliği yapmış, son cumhurbaşkanı adayımızdır. Kendisinin CHP’li kimliği öndedir, kendisi de bununla övünür. Biz İnce’nin ne ayrı bir parti kurmasını ne de partimizden ayrılmasını istemeyiz. Kendisinin yapmış olduğu Memleket Hareketi başladığında sormuştunuz. İnce, görmesi gereken saygıyı gittiği yerlerde görecek dedik. Kendisi CHP örgütlerini ziyaret etmedi, kendine özel gerekçelerle” diye yanıt verdi.

REKTÖRÜ ÜNİVERSİTELİLER SEÇSİN

Özel toplantıda özetle şunları söyledi:

“Türkiye’de adalete güven yok, hukukun üstünlüğü yok. Böyle olduğu için yabancı sermaye gelmiyor. Hazine Bakanı, Adalet Bakanı ile siyam ikizi gibi yan yana geziyorsa, belli ki Türkiye’de adalet reformuna ihtiyaç var ama bunu yapacak yürek yok. Bugün Türkiye’nin önünde AK Parti bir takozdur. Cumhur ittifakının önünde de MHP’nin dünyaya ve Türkiye’ye bakış açısı bir takozdur. Cumhur ittifakının bileşenlerinden MHP orada durdukça, zaten AK Parti’nin gerçek bir reform yapma imkânı da yoktur. Reformsa gelin önce milli eğitim reformu yapalım. Örneğin üniversitedeki rektörleri YÖK ve Cumhurbaşkanı vesayetinden kurtaralım, öğretim görevlilerinin, hatta öğrencilerin sandıkla seçeceği kişiler olsun.

AŞIDAN KAÇINMAYIN

Türkiye’nin yapması gereken hızla toplumu aşılamaktır. Sözümüze değer veren herkese diyoruz ki, üçüncü faz çalışmaları tamamlanmış, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun da onayını verdikten sonra yapılacak aşıdan, kişisel kararla sakın kaçınmayın, sevdiklerinizi de kaçırmayın. Ama bir sıkıntımız var, o da aşı yok. Türkiye’ye gelecek olan aşı 10 milyon dozdu, 3 milyon doz geldi. Uygur Türklerini iade ederseniz, aşıyı teslim ederiz gibi bir tartışma var. Barış zamanında ve salgın zamanında aşıyı bir pazarlık unsuru yapmak, şantaj olarak kullanmak, savaş zamanında biyolojik, kimyasal silah kullanmaktan farksızdır.”