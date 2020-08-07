MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP'li Özel: Koronavirüse karşı yeni strateji oluşturulmalı
GeriGündem CHP'li Özel: Koronavirüse karşı yeni strateji oluşturulmalı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

CHP'li Özel: Koronavirüse karşı yeni strateji oluşturulmalı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
CHP'li Özel: Koronavirüse karşı yeni strateji oluşturulmalı
Abone Olgoogle-news

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, koronavirüs salgınında normalleşme kararının alındığı 1 Haziran’dan bu yana verilere yansıyan umut verici gelişme yaşanmadığını belirterek, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun gözden geçirmesi gereken karar ve alması gereken tedbirler bulunduğunu söyledi.

Özel yazılı açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’de 1 Haziran’da başlayan normalleşmenin ardından bilimin yerine siyasetin sözünün geçtiği, meslek örgütlerinin birikimlerinden ve açıklamalarından yararlanmak yerine onların dışlandığı bir süreç yönetilmiş, bu da koronavirüs vakalarının azaltılamamasına ve salgınla mücadelede geriye gidilmesine neden olmuştur. Koronavirüsle mücadele noktasında normalleşme kararının alındığı 1 Haziran’dan bu yana verilere yansıyan umut verici bir gelişme yaşanmamıştır. Kamuoyunun, TBMM’nin, siyasi partilerin ve sosyal tarafların gelinen süreçte ciddi bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğu açıktır. Başta okulların yeniden açılması olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun gözden geçirmesi gereken bir dizi karar ve alması gereken bir dizi tedbir bulunmaktadır. Bu noktada Sağlık Bakanlığı’na ikinci dalganın yaşanacağına yönelik beklentinin konuşulduğu eylül ayı gelmeden, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere sağlık meslek örgütleri ve tüm tarafların görüşlerini alarak, koronavirüsle mücadele için yeni bir strateji oluşturma çağrısında bulunuyoruz.” 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle