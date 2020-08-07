CHP'li Özel: Koronavirüse karşı yeni strateji oluşturulmalı

Özel yazılı açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’de 1 Haziran’da başlayan normalleşmenin ardından bilimin yerine siyasetin sözünün geçtiği, meslek örgütlerinin birikimlerinden ve açıklamalarından yararlanmak yerine onların dışlandığı bir süreç yönetilmiş, bu da koronavirüs vakalarının azaltılamamasına ve salgınla mücadelede geriye gidilmesine neden olmuştur. Koronavirüsle mücadele noktasında normalleşme kararının alındığı 1 Haziran’dan bu yana verilere yansıyan umut verici bir gelişme yaşanmamıştır. Kamuoyunun, TBMM’nin, siyasi partilerin ve sosyal tarafların gelinen süreçte ciddi bir bilgilendirmeye ihtiyaç duyduğu açıktır. Başta okulların yeniden açılması olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın ve Bilim Kurulu’nun gözden geçirmesi gereken bir dizi karar ve alması gereken bir dizi tedbir bulunmaktadır. Bu noktada Sağlık Bakanlığı’na ikinci dalganın yaşanacağına yönelik beklentinin konuşulduğu eylül ayı gelmeden, Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere sağlık meslek örgütleri ve tüm tarafların görüşlerini alarak, koronavirüsle mücadele için yeni bir strateji oluşturma çağrısında bulunuyoruz.”