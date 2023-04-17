CHP'li Özel: Hep birlikte seçimde listemizin arkasındayız

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri kapsamında İzmir'e gelen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Güzelbahçe Seçim Ofisi açılışı törenine katıldı. CHP İzmir milletvekili aday tanıtımlarının da yapıldığı törene CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve vatandaşlar katıldı.

'TARİHİN EN ÖNEMLİ İŞ BİRLİĞİ'

Törende konuşan Özgür Özel, "Aday olan, hak eden ama konjonktür gereği listelerde yer almayan arkadaşlarımızın fedakarlığının farkındayız. Hiçbir liste dört dörtlük değildir. 16 ilde 6, 65 ilde 5 parti birlikte seçime girme karar verildi. CHP listelerinde farklı siyasi partilerden arkadaşlarımız var. Burası baba evidir. Baba evinin tapusu Mustafa Kemal Atatürk'e aittir. İttifak siyasetinden dolayı listelerde olmayan, istediğini göremeyen arkadaşlarımız var. Bu seçim bundan sonra demokratik seçimler yapabilmek için, Atatürk'ün hayal ettiği Türkiye'nin ikinci yüzyılına kavuşması için, zenginlik ve özgülük için, kardeşlik için fedakarlık seçimidir. Hep birlikte bu seçimde listemizin arkasındayız. İsmet Paşa'nın 'Benim en büyük yenilgim şüphesiz demokrasi zaferidir' dediği, 'Yeter söz milletindir' diye Demokrat Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ne zafer kazandığı 14 Mayıs 1950 yılında 14 Mayıs 2023 yolunda rakibimizle aynı pusuladayız. Demokrat Parti örgütünün adaylarının CHP'yle olması tarihin en önemli iş birliğidir" dedi.

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'BİRBİRİMİZE DEĞİL, HEDEF KİTLE İLE MEŞGUL OLMALIYIZ'

Özel, aile desteği olarak 'Altın kart' çıkaracaklarını ve her aileye bir asgari ücret kazanabilecek seviyeye ulaşana kadar tam altın vereceklerini de söyledi. Seçimin ikinci tura kalmaması için çok çalışmak gerektiğini belirten Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzde 50'ye doğru gidiyoruz ama seçim 50 artı 1 oyla kazanılıyor. O bir oy seçimi ikinci tura bırakmayacak oy. Ama o bir oy belki kapı komşunuzda. Geçmişte yetiştirdiğiniz bir oyu hocalık hakkı için isteyip bu seçimi kazanma zamanı gelmiştir. Birbirimize değil, hedef kitle ile meşgul olmalıyız" diye konuştu.

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Konuşmaların ardından Güzelbahçe Seçim Ofisi'nin açılış kurdelesi kesildi.(DHA)