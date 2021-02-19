CHP’li Özel: ‘Gün düğün günü değil’

Özgür Özel, TBMM’de yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Yapmış olduğu konuşmada, ‘Bu operasyonun sorumlusu aynı zamanda başkomutan olarak Cumhurbaşkanı’ndan, Milli Savunma Bakanı’ndan, İçişleri Bakanı’na kadar Türkiye Cumhuriyeti devletidir’ dedi. İki sene önce, anneler geldi Meclis koridorunda gezdiler. Hangi siyasi partinin kapısında kaldıkları ve kabul edilmedikleri ortada. Paylaşalım videoyu içleri rahat etsin.”