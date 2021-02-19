CHP’li Özel: ‘Gün düğün günü değil’
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 13 vatandaşın şehit olduğu Gara operasyonunun ardından kongrelerine devam etmesini eleştirerek, “Yas evinde düğün olmaz. Bir ailenin birinci, ikinci derecede yakını vefat ettiğinde, Anadolu’da hazırlığı yapılmış düğünler iptal edilir. Gün düğün günü değil, yas günü” dedi.
Özgür Özel, TBMM’de yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi: “Yapmış olduğu konuşmada, ‘Bu operasyonun sorumlusu aynı zamanda başkomutan olarak Cumhurbaşkanı’ndan, Milli Savunma Bakanı’ndan, İçişleri Bakanı’na kadar Türkiye Cumhuriyeti devletidir’ dedi. İki sene önce, anneler geldi Meclis koridorunda gezdiler. Hangi siyasi partinin kapısında kaldıkları ve kabul edilmedikleri ortada. Paylaşalım videoyu içleri rahat etsin.”