CHP'li milletvekili Oğuz Kaan Salıcı koronavirüse yakalandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Salıcı, "Maalesef covid-19 test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim, şu an için sağlık durumum gayet iyi. Bir süredir izole durumdaydım. Maske ve hijyen kurallarına uyalım, olabildiğince kendimizi virüsten korumaya çalışalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.

Maalesef covid-19 test sonucumun pozitif çıktığını öğrendim, şu an için sağlık durumum gayet iyi. Bir süredir izole durumdaydım. Maske ve hijyen kurallarına uyalım, olabildiğince kendimizi virüsten korumaya çalışalım. Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle. — Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) March 19, 2021

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