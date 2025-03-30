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CHP'nin Maltepe mitingindeki şüpheliler gözaltına alındı

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#İstanbul#CHP#Maltepe
CHPnin Maltepe mitingindeki şüpheliler gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Mart 30, 2025 15:50

CHP'nin Maltepe'de düzenlediği mitingde protokol kapısında 2 şüpheli, 2 adet havalı (airsoft) tabanca, 2 adet telsiz ve telsize bağlı kulaklık, 1 adet kelepçe, 2 adet polis ve koruma rozeti bulunan cüzdan, 2 adet üzerinde yakın koruma yazan kimlik kartı ile yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilere emniyete götürüldü.

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 29 Mart'ta Maltepe'de düzenlediği mitingde protokol kapısında silahlı 2 şüphelinin olduğu bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, D.İ. (19) ve S.E. (25) adlı iki şüpheli yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında; 2 adet havalı (airsoft) tabanca, 2 adet telsiz ve telsize bağlı kulaklık, 1 adet kelepçe, 2 adet polis ve koruma rozeti bulunan cüzdan, 2 adet üzerinde yakın koruma yazan kimlik kartı ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

CHPnin Maltepe mitingindeki şüpheliler gözaltına alındı

Şüpheli D.İ. ve S.E. hakkında '5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet Kanunu' kapsamında toplamda 23 bin 954 lira para cezası uygulanırken, haklarında adli işlem başlatıldı. Öte yandan şüphelilerin, Saraçhane gösterilerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın yanında görüldüğü belirtildi. 

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CHPnin Maltepe mitingindeki şüpheliler gözaltına alındı

CHPnin Maltepe mitingindeki şüpheliler gözaltına alındı

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#İstanbul#CHP#Maltepe

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