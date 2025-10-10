×
Gündem Haberleri

CHP'li meclis üyesinin ortaya çıkan görüntülerine soruşturma | Açıklama yaptı, 'Kendi dükkanımdaki ticaret' dedi

Afyonkarahisar'da CHP’li belediye meclis üyesi M.K.'nin kendi işletmesinde, para dolu çanta aldığı görüntülerle ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Görüntülerle ilgili açıklama yapan M.K., "Kendi dükkanımdaki ticaretimle haysiyetimi karalamaya çalışan tüm kişi ve kuruluşlar hakkında avukatım aracılığıyla hukuki süreç başlatacağım. Bu sürecin takipçisi olacağım" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, dün gerçekleştirilen asayiş toplantısı sırasında konuyla ilgili yöneltilen soruya, "Söz konusu süreç, adli makamlarca soruşturulmaktadır. Bu tür konular ve iddialarda hukuki süreçler devreye girer" cevabını verdi.

Konuya ilişkin Afyonkarahisar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise "İsmi geçen belediye meclis üyesiyle ilişkilendirilen iddialar üzerine konuya ilişkin gerekli inceleme süreci başlatılmış olup, idari yönden gereğinin yapılabilmesi için yetkili mercilere resmi bildirim yapılmıştır" denildi. (DHA)

#CHP#Afyonkarahisar#Belediye Meclisi

