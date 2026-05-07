×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP'li meclis üyesi, Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#CHP#Karabağlar
CHPli meclis üyesi, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2026 02:48

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Dalgıç, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Adliye hakim karşısına çıkan Dalgıç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP Karabağlar Belediyesi Meclis Üyesi Kadir Dalgıç hakkında bir sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı video içeriğine yönelik soruşturma başlatıldı.

İncelenen videodaki ifadeler üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi 'Cumhurbaşkanı'na hakaret, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, tehdit ve kamu görevlisine hakaret' suçlarından gözaltına aldı. Sabah saatlerinde gözaltına alınan Dalgıç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkan Dalgıç, ‘Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#CHP#Karabağlar

BAKMADAN GEÇME!