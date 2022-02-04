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CHP’li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan gözaltına alındı

#Cengiz Balkan#Çanakkale#Gözaltı
CHP’li Küçükkuyu Belediye Başkanı Cengiz Balkan gözaltına alındı

Çanakkale’nin Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP’li Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., mesai bitimine yakın belediyeye gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

 

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Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Küçükkuyu beldesinde oturan Kamuran T.’nin 14 Temmuz 2021 tarihinde ifadesi alındı. Kamuran T. ifadesinde, yapı ruhsatı çıkartma işlemi sırasında Küçükkuyu Belediyesi Fen İşleri Müdürü M.E.’nin 15 bin TL’yi usulsüz olarak kendisinden aldığını, bu işlemin Belediye Başkanı Cengiz Balkan’ın bilgisi dahilinde yapıldığını ileri sürdü. 

Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği talimatla, Küçükkuyu Belediye Başkanı CHP’li Cengiz Balkan, Fen İşleri Müdürü M.E. ve Fen İşleri personeli M.Ö., mesai bitimine yakın, belediyeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince gözaltına alındı.

Ayvacık ilçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen Başkan Balkan ile M.E. ve M.Ö.’nin emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi. 

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#Cengiz Balkan#Çanakkale#Gözaltı

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