CHP’li Köksal: İnadına gitmiyorum

AK Parti’ye geçeceği öne sürülen Afyonkarahisar’ın CHP’li Belediye Başkanı Burcu Köksal, yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı. Sosyal medyadan açıklama yapan Burcu Köksal, şunları dile getirdi: “Bulunduğum yerdeyim, parti içinde beni istemeyenlere inat hiçbir yere gitmiyorum. Yıllardır iftiraları çürüte çürüte, yalanları yıka yıka mücadeleme devam ediyorum. 37. Kurultay’dan beri huzurlu bir günüm olmadı. Yemediğim hakaret kalmadı. Dışarıdan saldıranları anlarım siyasette ama ömrümü verdiğim partimden gelenlere ne diyeceğim? Memleketime belediye başkan adayı oldum. Hizmeti buradan sürdüreyim diye. Adaylığım sürecinde partimden kovuldum, linç edildim hatta CHP’li bazı gazeteciler tarafından ekranda ‘Kazanamaz, yüzde 5 alır, 10 alır’ diye günlerce anti propagandaya maruz kaldım.

PARTİMDEN SES YOK

Partideki marjinal bazı kişiler kazanmamam için kapı kapı çalıştı, hiçbir şey yapılmadı, rekor oyla seçildim. Bu sefer iftiralarla gelmeye başladılar. Eşimi, çalışma arkadaşımı ve doğru dürüst tanımadığım bir müdürü 60 milyon rüşvet almakla suçladılar.

Kendi hakkımızı kendimiz savunduk. Ömrümü verdiğim partimden yine ses yok. Benim suçum gecemi gündüzüme katarak çalışmak, 74 yıl sonra belediyeyi kazanmak mıydı? Her konuda yalnız bırakıldık. Siyasette rakibiniz saldırır anlarım da kendi içinizden gelen saldırılar ne olacak?

Pazar günü il kongresinde olacağım. Benim kuyumu kazanlarla iftira atıp, hakaret edenlerle Allah’tan korkmayıp, kuldan utanmayanlarla hesaplaşacağım.”