CHP'li Karahasan, genel başkan adaylığını açıkladı

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CHP üyesi yazar Ünal Karahasan, CHP'nin ebedi liderinin Mustafa Kemal Atatürk olduğunu belirterek, onun iki büyük eserine sahip çıkmaya geldiğini söyledi. 4-5 Kasım'da yapılacak 38'inci Olağan Kurultay'da CHP'de önemli bir tartışmanın açılması için öneride bulunacağını söyleyen Karahasan, "38'inci kurultayımızda genel başkanlık organının kaldırılarak, genel sekreterlik yaklaşımına geçilmesini önermeye geldim. Hepimiz birlikte çok şey başarabiliriz; birleşik özne olunmasını önermeye, tartıştırmaya, anlatmaya, anlamaya geldim. CHP genel başkanlığını genel sekreterliğe dönüştürerek, örgüt tabanının ve örgüt organlarının aşağıdan yukarıya birleşik özne yaklaşımı ile onarılmasını, Türkiye'ye böyle bir yöntemin önerilmesini, dünya siyasal tarihinde yeni bir çığır açılmasını sağlamaya, belki bugün genel başkan adaylığı açıklamaya; ama özü itibarı ile CHP genel sekreterliğini inşa etmeye ve orada hizmet etmeye aday olmaya geldim" ifadelerini kullandı.