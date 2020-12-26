CHP’li Karabat Hürriyet’e konuştu: Ofisimden 1.5 km uzağa görüntü aktaran sistem çıktı

‘HER ŞEY MONTAJ’

Hürriyet’e konuşan Karabat şunları söyledi: “Mağdur olduğum, baştan itibaren aileme ve partiye haber verdiğim, devletin en yetkili birimlerine haber verdiğim bir olay. Ellerindeki bütün her şey de montaj. Düzenlenen belge, bilgi ve aletler hepsi ortaya çıktı zaten. Çalışma ofisimden çıkan takip cihazları da var. Ofisimden 1.5 km öteye görüntü aktaran bir sistem ortaya çıktı. Gizlilik kararı olduğu için detaylı açıklama yapmayacağım ama ben kendi açımdan müsterihim. Hayatımda bir kez gördüğüm bir kişi, iddia edildiği gibi ilişki söz konusu değil. Şantajlar 25 Temmuz’da Kurultay’da Parti Meclisi üyesi seçilmemden sonra başladı. İlk olarak eşime sonra da partiye bilgi verdim. Soruşturma halen devam ediyor.”

ÖZTRAK: KUMPAS

CHP Sözcüsü Faik Öztrak gazetecilerin İstanbul Milletvekili Özgür Karabat’a yönelik şantaj sorularına şu yanıtı verdi: “Arkadaşımız gerekli suç duyurusunda bulunmuştur, işin başlamasından beri hem grup hem de partimizle temas halinde bu olayı yürütmüştür. Soruşturmanın gizliliği esastır, bu çerçevede yürümektedir. Gözaltına alınanlar vardır, yurtdışı bağlantıları vardır bu işin. Bence önemli bir soruşturmadır. Bu konuyu ihbar eden, suç duyurusunda bulunan da bizim milletvekili arkadaşımızdır. Milletvekili arkadaşlarımızın bu tür kumpaslara ve senaryolara kurban edilmesi kabul edilebilir değildir.”