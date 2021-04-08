CHP’li kadınlar ‘Yaşamhak’ otobüsüyle yola çıkıyor

CHP Kadın Kolları, kadın cinayetlerini durdurmak ve kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak için Ankara’dan otobüsle yola çıkıp il il gezecek. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, ‘Yaşamhak Projesi’nin adını taşıyan otobüsün Genel Merkez bahçesindeki tanıtma toplantısında özetle şunları söyledi:

“Erdoğan’ın İstanbul Sözleşmesi’ni tek taraflı olarak fesih kararına yönelik olarak 29 Mart tarihinde CHP Kadın Kolları olarak Danıştay’a başvurduk ve bu kararı tanımayacağımızı kamuoyuna duyurduk.

SOKAK SOKAK

Şimdi artık yollara çıkma zamanı. Yaşamhak projemizin adını taşıyan ‘Yaşamhak’ adlı otobüsle 81 ili dolaşacağız. İl il, ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak sokak geçeceğiz ve kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yüreklerimizi vatandaşla birleştireceğiz.

İLK DURAK ESKİŞEHİR

Bu projede tüm kız kardeşlerimize haklarını anlatacağız, onlara ‘Yalnız değilsin, biz varız’ diyeceğiz. Yaşamhak projemizi anlatmak, kadınlara çaresiz olmadıklarını anlatmak için yollara düşüyoruz. Kadın, erkek herkesi şiddetle mücadeleye davet edeceğiz, vicdanı olan herkesin kız kardeşleri, anneleri ile empati kurmasını sağlayacağız. Ankara’dan yola çıktığımızda ilk istikametimiz 22 kez savcılığa suç duyurusunda bulunan Ayşe Tuba Aslan’ın şehri, yani Eskişehir olacak.

127 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Ocak ayında bu yana 96 gün geçti ve bu 96 günde 127 kız kardeşimiz katledildi. Bu cinayetlerin 46’sı şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.”

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