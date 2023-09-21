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CHP’li kadınlar okulda ücretsiz yemek eyleminde

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#CHP#Eylem#OKUL
CHP’li kadınlar okulda ücretsiz yemek eyleminde
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2023 07:00

CHP Kadın Kolları, okullarda ücretsiz yemek için ülke genelinde eylem kararı aldı.

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İl ve ilçe başkanlıklarınca dün yapılan ortak açıklama ile eylem kararı duyurulurken, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da düzenlediği basın toplantısında özetle şunları söyledi:

OKUL BAŞARISINI DA DÜŞÜRÜYOR

“Çocuklar okulda açlıktan bayılırken, ücretsiz öğün konusunun rafa kaldırılmasına asla izin vermeyeceğiz. Yetersiz beslenmenin çocukların fiziki ve bilişsel gelişimini bozduğuna ilişkin ikazlar her geçen gün artıyor. Beslenmedeki eksikliğin çocukların okullardaki başarısını düşürdüğü çok net belirtiliyor.

ET, SÜT, PEYNİR LÜKS OLDU

Geldiğimiz son noktada çocukların sağlıksız beslendiği TÜİK tarafından dahi gizlenemedi. TÜİK’e göre 7 milyon 600 bin çocuk dengeli beslenmiyor. TÜİK’in 2022’ye ilişkin Türkiye Çocuk Araştırmasına göre, meyveyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 50, sebzeyi her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı yüzde 33’tür. Et, tavuk veya balığı her gün tükettiği belirtilen çocukların oranı ise yüzde 12.7’de kaldı. Çocuklarımız için et, süt, peynir, yumurta ya da meyve lüks oldu.

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İL İL, İLÇE İLÇE eylem

İktidarın sadece okulöncesinde verdiği ücretsiz öğünü kesmesi tam bir rezalettir. Çocukların açlığı üzerinden siyaset yapılmaz, yapılamaz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyene, çocuklarımız okulda karnını doyurana dek verdiğimiz mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Bugünden itibaren (çarşamba) her il ve ilçede eylemler başlatıyoruz.”

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#CHP#Eylem#OKUL

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