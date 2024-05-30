CHP’li kadınlar kurultaya hazırlanıyor

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4 Ağustos’ta yapılacak 15. Olağan Kurultay için adaylığını açıklayan Kadın Kolları Genel Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, hedeflerinin tam eşitlik olduğunu söyledi. Nazlıaka, “Şimdi sırada ne mi var? Kadın sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla hazırladığımız ‘Eşit temsil ve fermuar sistemini’ partimize getirmek, partimizin ve belediyelerimizin eşitlikçi politikalarını tüm Türkiye’ye yaymak var” dedi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Nazlıaka’nın Genel Merkez’de düzenlediği basın toplantısında kadın kolları başkanlarıyla bir araya geldi. (ANKARA)

ŞERO İYİLEŞTİ

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin maskotu olan 20 yaşındaki kedi Şero’dan müjdeli haberi verdi: “Şeromuz çok hastaydı ancak taburcu oldu. Veterineri Tarkan Özçetin, Şeromuzu getirdi. Hayvan hakları konusunda partimizin hattı ve duruşu, Şero’nun hassasiyetleriyle aynıdır.” (Umut ERDEM / ANKARA)