CHP’li kadınlar eşit hak ve yetki istedi... Kadın kotasına fermuar sistemi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadın Kolları Başkanlığı’nın önceki gün düzenlediği “Eşitlik Gelecek” toplantısının basına kapalı bölümünde partisinin kadın kolları yöneticilerini dinledi. İlleriyle ilgili yerel seçime ilişkin değerlendirmelerini paylaşan kadınlar, ardından da Kılıçdaroğlu’ndan taleplerini dile getirdi. Edinilen bilgiye göre CHP’li kadınlar, tüzük değişikliğiyle mevcut yüzde 33’lük cinsiyet kotasının fermuar sistemiyle yüzde 50’ye yükseltilmesini istedi.

FRANSA ÖRNEĞİ

Kadınlar, tüzüğe eklenecek bir maddeyle cinsiyet kotasına uymayan örgüt yönetimlerine cezai yaptırım önerirken, bu yaptırıma ilişkin de toplantıda, “Bir ilçe ya da il yönetimi bu kotaya uymaksızın seçim yapıyorsa yaptığı seçim iptal edilmeli” önerisi dillendirildi. Kadınlar, Fransa’da cinsiyet kotasına uymayan partilerin hazine yardımlarının üçte birinin kesildiğini anımsattı.

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OY VE BÜTÇE HAKKI

CHP’nin 12 Eylül öncesindeki tüzüğünde partinin kadın kollarının hem imza yetkisinin hem de bütçesinin olduğunu hatırlatan kadınlar, tüzük değişikliğiyle bu hakların yeniden tanınmasını da istedi. Kadın kolları yöneticilerinin taleplerini dinleyip not alan Kılıçdaroğlu’nun fermuar sistemiyle yüzde 50 cinsiyet kotası talebine olumlu yaklaşarak, “Bunu yapacağız” dediği öğrenildi. CHP’li bir kaynak, “Bir itirazı olmadı, hak verdi” derken, Kılıçdaroğlu da toplantıda, kadın kollarının bugüne kadarki çalışmalarından memnun olduğunu belirterek, yerel seçimlerde de aynı şekilde sahada çalışmalarını istedi.