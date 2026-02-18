CHP’li kadınlar Anıtkabir’de

Haberin Devamı

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya başkanlığında seçilmiş kadınlardan oluşan MYK ve Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarından oluşan CHP heyeti, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka da yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Medeni Kanun, yalnızca bir hukuk düzenlemesi değil; kadınlar için eşit yurttaşlığın temellerinin atıldığı, laik hukuk devletinin inşa edildiği tarihsel bir devrimdir” dedi.