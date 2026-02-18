×
HABERLERGündem Haberleri

CHP’li kadınlar Anıtkabir’de

Güncelleme Tarihi:

#CHP Kadın Kolları#Türk Medeni Kanunu#Anıtkabir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2026 07:00

CHP’li kadınlar, Türk Medeni Kanunu’nun kabulünün 100. yıldönümü nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya başkanlığında seçilmiş kadınlardan oluşan MYK ve Parti Meclisi üyeleri, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları ile belediye başkanlarından oluşan CHP heyeti, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu. CHP Aile ve Sosyal Hizmetler Gölge Bakanı Aylin Nazlıaka da yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, “Medeni Kanun, yalnızca bir hukuk düzenlemesi değil; kadınlar için eşit yurttaşlığın temellerinin atıldığı, laik hukuk devletinin inşa edildiği tarihsel bir devrimdir” dedi.

 

