CHP'li isime fotoğraf tepkisi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğu kare üzerinde oynadı iddiası

Haberin Devamı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Serik'e gelişinin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla dün ilçede resmi tören düzenlendi. Kent protokolünün katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Etkinlikler daha sonra Tarihi Antik Aspendos Tiyatrosu'nda devam etti. CHP İlçe Başkanı İbrahim Turhat ve beraberindekiler ise resmi törenin ardından alternatif çelenk töreni yaptı.

İlçe Başkanı Turhat, bu anlara ilişkin fotoğrafları dün sanal medyadaki hesabından paylaştı. Turhat'ın paylaştığı fotoğraflardan birinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu posterin üzerinde oynama yapılarak kapatıldığı iddia edildi.

Haberin Devamı

'BU YAPILAN AYIP, AÇIK BİR HAKARETTİR'

AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, bugün yaptığı yazılı açıklamayla duruma tepki gösterdi. Ahmet Sözer, açıklamasında özetle şunları belirtti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Serik'imize gelişinin 96’ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resmi tören sonrasında, CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Turhat'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı üzüntü ve hayretle takip ettim. Tören alanında bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yapay zeka yardımıyla silinerek paylaşılması en hafif tabirle siyasi nezaketsizliktir. Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bu aziz milletin oylarıyla seçilmiş, 85 milyonun Cumhurbaşkanıdır. Resmi törenlerde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası, şanlı Türk bayrağımız ve devletimizi temsil eden Cumhurbaşkanımızın görselleri birlikte yer alır. Bu, devlet geleneğimizin bir parçasıdır. Bu milletimizin iradesine yapılmış büyük bir saygısızlıktır. Cumhurbaşkanımızı milletin gönlünden silmeye kimsenin gücü yetmez. Bu ülkede hiç kimse Cumhurbaşkanımıza hakaret edemez, saygısızlık yapamaz, kabul etmeyeceğimiz tavırlara maruz bırakamaz. Bu yapılan ayıp, açık bir hakarettir ve milletimizin vicdanında asla karşılık bulmayacaktır. CHP Serik İlçe Başkanı İbrahim Turhat ve bu hadsizliğe ortak olup planlayanların Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bu yaklaşımını aşağılıkça buluyor ve esefle kınıyorum. Tüm sürecin takipçisi olacağız."

Haberin Devamı

DHA muhabirinin ulaştığı CHP İlçe Başkanı İbrahim Turhat ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.