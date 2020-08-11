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Huzeyfe ÖZDEMİR-Semih ŞAHİN/YALOVA (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 11:47,Son Güncelleme:

CHP'li İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım

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CHP'li İnce: Ankara'ya gidiyorum, perşembe açıklama yapacağım
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Yeni parti kurma iddialarıyla gündemde olan CHP’li Muharrem İnce, Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı. İnce, "Ankara'ya gidiyorum, perşembe sabahı açıklama yapacağım" dedi.

Parti kuracağı yönündeki iddialarla gündeme gelen Muharrem İnce, Ankara'ya doğru yola çıktı. İnce, yaşadığı Yalova’nın Elmalık köyünden yola çıkarken Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulundu.

İnce, 'Yolculuk nereye' diye soran DHA muhabirine, "Ankara'ya gidiyorum. Perşembe sabahı açıklama yapacağım. Perşembeye kadar bekleyin. Şimdi yola çıkıyorum" dedi.

 

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