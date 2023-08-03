×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

CHP’li Günaydın: ‘Zoom’un arkasındayız

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Gökhan Günaydın#Zoom Toplantısı
CHP’li Günaydın: ‘Zoom’un arkasındayız
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 07:00

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın dün Meclis’te bir basın toplantısı düzenleyerek ‘değişim’ ve ‘Zoom sızıntısı’ ile ilgili bilgi verdi, soruları yanıtladı.

Haberin Devamı

“Biz MYK’da ülkenin olduğu gibi partinin gündemini de konuşuyoruz. Her zamanki gibi MYK’da çeşitli konuşmalar oldu ve MYK’da kaldı. Parti Sözcüsü Öztrak eğer bir açıklama yapmak isterse yapar. Biz bazı konuların partide kalması gerektiğini düşünüyoruz ama bazı konuların da demokratik bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Hem video hem değişim konusundaki görüşlerimiz bellidir ve arkasında olmaya da devam ediyoruz.”

Günaydın, İmamoğlu’nun bir araya geldiği eski genel başkanlar ile bir ay kadar önce kendisinin de yemek yediğini, bunun doğal olduğunu belirterek, “İlerleyen yaşlarına rağmen son derece ciddi bir şekilde entelektüel katkı sunmaya devam etmekteler. Ancak kendilerini sıcak siyasetin bir parçası haline getirmek gibi bir amacımız yok, Ekrem Bey’in de böyle bir amacının olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu. 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Gökhan Günaydın#Zoom Toplantısı

BAKMADAN GEÇME!