CHP’li Günaydın: ‘Zoom’un arkasındayız

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“Biz MYK’da ülkenin olduğu gibi partinin gündemini de konuşuyoruz. Her zamanki gibi MYK’da çeşitli konuşmalar oldu ve MYK’da kaldı. Parti Sözcüsü Öztrak eğer bir açıklama yapmak isterse yapar. Biz bazı konuların partide kalması gerektiğini düşünüyoruz ama bazı konuların da demokratik bir şekilde kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Hem video hem değişim konusundaki görüşlerimiz bellidir ve arkasında olmaya da devam ediyoruz.”

Günaydın, İmamoğlu’nun bir araya geldiği eski genel başkanlar ile bir ay kadar önce kendisinin de yemek yediğini, bunun doğal olduğunu belirterek, “İlerleyen yaşlarına rağmen son derece ciddi bir şekilde entelektüel katkı sunmaya devam etmekteler. Ancak kendilerini sıcak siyasetin bir parçası haline getirmek gibi bir amacımız yok, Ekrem Bey’in de böyle bir amacının olduğunu düşünmüyorum” diye konuştu.