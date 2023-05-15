CHP'li Gök: Esas seçim şimdi başlıyor

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CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, yurt dışından getirilen oyların sayımının devam ettiği Ankara Ticaret Odası Congresium önünde açıklamada bulundu. Gök, "Yurt dışı oylarının sayım dökümünün büyük bir oranda tamamlandığını görüyoruz. Aşağı yukarı yüzde 2'lik bir dilim henüz girilemedi. Şu ana kadar yurt dışı oylardan gelen sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 56-57 civarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 40-42 civarında, Sayın Sinan Oğan'ın da yüzde 2 civarında oy aldığı görülüyor. Sandığa giren ancak işlenmeyen yüzde 2-2,5'luk bir dilim var. Yaptığımız değerlendirmede bu dilimlerin aynı oranlarda adaylara yansıdığını düşündüğünüzde, diğer ülke toplamındaki sandık sonuçlarına eklendiğinde seçimin ikinci tura kalma olasılığının çok büyük oranda olacağını öngörüyoruz. Bu konuda değerli hakimlerimizin açıklamalarını beklemek gerekir. Ama yaptığımız hesaplamalar böyle bir tabloyu bize gösteriyor" dedi.

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Türkiye'nin ilk defa ikinci turlu bir seçim yaşayacağını söyleyen Gök, "Dün yapılan ve bugün devam eden sayımda Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak girdiği seçimde seçilememiştir. Genel başkanımız da ikinci tura kalmıştır. Herkesin sorumluluk duygusu içerisinde bu seçimlerin ikinci turuna hazırlanması gerekiyor. Esas seçim şimdi başlıyor" diye konuştu. (DHA)