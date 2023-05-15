Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CHP'li Gök: Esas seçim şimdi başlıyor

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#CHP#TBMM
CHPli Gök: Esas seçim şimdi başlıyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2023 15:23

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, "Herkesin sorumluluk duygusu içerisinde bu seçimlerin ikinci turuna hazırlanması gerekiyor. Esas seçim şimdi başlıyor" dedi.

Haberin Devamı

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, yurt dışından getirilen oyların sayımının devam ettiği Ankara Ticaret Odası Congresium önünde açıklamada bulundu. Gök, "Yurt dışı oylarının sayım dökümünün büyük bir oranda tamamlandığını görüyoruz. Aşağı yukarı yüzde 2'lik bir dilim henüz girilemedi. Şu ana kadar yurt dışı oylardan gelen sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 56-57 civarında, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun yüzde 40-42 civarında, Sayın Sinan Oğan'ın da yüzde 2 civarında oy aldığı görülüyor. Sandığa giren ancak işlenmeyen yüzde 2-2,5'luk bir dilim var. Yaptığımız değerlendirmede bu dilimlerin aynı oranlarda adaylara yansıdığını düşündüğünüzde, diğer ülke toplamındaki sandık sonuçlarına eklendiğinde seçimin ikinci tura kalma olasılığının çok büyük oranda olacağını öngörüyoruz. Bu konuda değerli hakimlerimizin açıklamalarını beklemek gerekir. Ama yaptığımız hesaplamalar böyle bir tabloyu bize gösteriyor" dedi.

Haberin Devamı

Türkiye'nin ilk defa ikinci turlu bir seçim yaşayacağını söyleyen Gök, "Dün yapılan ve bugün devam eden sayımda Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı olarak girdiği seçimde seçilememiştir. Genel başkanımız da ikinci tura kalmıştır. Herkesin sorumluluk duygusu içerisinde bu seçimlerin ikinci turuna hazırlanması gerekiyor. Esas seçim şimdi başlıyor" diye konuştu. (DHA)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#CHP#TBMM

BAKMADAN GEÇME!

Nefes nefese yarış Bir günde bitmedi

Nefes nefese yarış! Bir günde bitmedi

#Ali İhsan Yavuz
Millet İttifakı’nın sandalye sayısı kaç ‘ortaklar’ CHP’ye ne getirdi ne götürdü

Millet İttifakı’nın sandalye sayısı kaç ‘ortaklar’ CHP’ye ne getirdi ne götürdü

#Millet İttifakı
Çoğunluk yine Cumhur’da

Çoğunluk yine Cumhur’da

#Secim2023